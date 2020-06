A pesar de que en la mayoría de los deportes, en especial los de contacto, los atletas tratan de retirarse jóvenes para evitar lesiones, en la lucha libre profesional es un paso difícil de dar. Es común que veamos a luchadores de 40, 50 o hasta muchos años más, seguir azotando su humanidad en los encordados de todo el mundo.

► Mick Foley y el retiro: ¿Por qué es tan difícil?

El miembro del Salón de la Fama de la WWE, Mick Foley, tuvo varios retiros. En No Way Out 2000 perdió una lucha con Triple H en la que la estipulación era que si perdía no volvería a luchar (aunque luchó en WrestleMania 2000 como sustituto de Chris Jericho).

Mick Foley y el retiro siguieron de la mano, porque regresó en Royal Rumble 2004 y se retiró otra vez en Backlash 2004, pero regresó una vez más para Taboo Tuesday 2005 y luego tuvo una cruenta rivalidad con Ric Flair, misma que se repitió cuando ambos estuvieron en TNA en 2010. Regresó a WWE en 2011, hasta que un año después los doctores le recomendaron que se retirara definitivamente.

Foley fue entrevistado por Alex McCarthy de talkSPORT, y cuando hablaron del Undertaker se habló del tema. ¿Por qué es difícil para los luchadores alejarse definitivamente del ring?

"En el caso de los demás, pienso que muchos que critican no toman en consideración el factor financiero. Una cosa es decir: 'Tuve el adiós perfecto', pero después te das cuenta de que tienes como 34 años y dices: '¿Y ahora a qué me dedico?'.

"En mi caso pude decir que había escrito dos exitosas novelas. Para ellas dediqué cientos de horas en soledad, muchos meses lejos de mi familia para promocionar el libro, un tiempo que no es pagado. Así que de pronto pienso: ¿Por qué no hacer un poco de dinero con una lucha contra Carlito?

"Cuando la economía se debilita y tus ahorros se han reducido a la mitad de lo que creías que sumaban, tienes que regresar a veces para ganarte la vida. Es por tu familia.

"Así que pienso que está el romanticismo de tener la lucha perfecta, el cierre para el libro de tu historia, pero la realidad es que tenemos aún las habilidades para ganarnos las vida, y no podemos ganarnos la vida si no empleamos dichas habilidades.

También dijo si cree que la lucha con AJ Styles será la última del Undertaker:

"Hasta donde sé, Undertaker firmó un contrato de 15 años con la compañía, y no he visto el final de The Last Ride, pero asumo que esa impresionante batalla con AJ Styles la considerará una forma perfecta para conducir su moto hacia el atardecer.

"No sé cómo termina la historia, no sé si ya escribió su final, pero ya tiene uno bueno, y además un contrato de 15 años.

"Pero es algo bueno que termina bien, porque sin un par de esos tropiezos, como son la lucha con Goldberg o la lucha con Roman Reigns, ciertamente no tendríamos este interesante documental".