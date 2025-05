Mick Foley y el amargo recuerdo de las oportunidades perdidas

Mick Foley tuvo una carrera legendaria en la WWE. No solo él, también Mankind, Cactuc Jack y Dude Love como sus álter ego. Pero aún guarda arrepentimientos.

Durante una aparición en el pódcast Two-Man Power Trip of Wrestling, el miembro del Salón de la Fama recordó trabajar con Bret Hart y compartió un lamento:

«No sé si lo he visto, o si lo hice fue hace 25 años. Lo que hizo interesante ese episodio es que Bret es uno de los mejores. Quiero decir, él es ‘El mejor que hay, el mejor que hubo y el mejor que jamás habrá’. Lo genial de eso es que era tan bueno que no se interpreta como una broma o fanfarronería. Tiene esas cualificaciones. Él me preguntó si había algo que quisiera hacer, y simplemente le dije: ‘Bret, la idea de este programa es que sea algo tosco, ¿por qué no tenemos un combate así? Salgamos y veamos qué pasa’. Aparte de que yo, creo, arruiné un Neckbreaker, fue una muy buena lucha«.

«Diré que una de las mayores decepciones de mi carrera es no haber tenido la oportunidad de luchar ni contra Bret ni contra Shawn. Shawn y yo tuvimos, ya sabes, nuestro primer combate individual en Mind Games. Fue uno para la historia, pero no fue un feudo candente. Fue como un combate frío, y luego nunca tuvimos la oportunidad de hacerlo en el escenario más grande de todos. Pero me hubiera gustado tener esa oportunidad, o luchar contra The Undertaker en WrestleMania«.