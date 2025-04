Mick Foley sufre aparatoso accidente de tránsito: «No sé como sigo caminando»

El legendario exluchador Mick Foley, sufrió un accidente automovilístico el pasado martes. Afortunadamente, el veterano, de 59 años, informó a través de sus redes sociales que se encuentra en buen estado, aunque admitió que no sabe cómo salió ileso.

En su mensaje, reveló que, si bien tiene dolor en todo el cuerpo y una conmoción cerebral leve, se siente afortunado de no haber sufrido lesiones graves.

«No sé cómo sigo caminando después de este accidente. Estoy en el hospital y me duele desde las rodillas hasta el cuello, incluyendo una conmoción cerebral leve«, escribió Foley en su publicación.

► Mick Foley cumplirá sus compromisos

Un día después del accidente, Foley compartió una nueva actualización con sus seguidores, mostrando gratitud por haber salido ileso de un accidente tan grave.

«Han pasado un poco más de 24 horas desde que salí de este coche, y me siento muy afortunado y muy agradecido. Me siento como si hubiera sido atropellado por un camión, pero la idea de que alguien estaría en un accidente como este y se alejara con sólo una lesión de tejido blando me hace sentir como si alguien estuviera cuidando de mí«, escribió.

Pese al accidente, Foley confirmó que continuará con su agenda y no se perderá ningún compromiso. «¡Vuelvo a la carretera mañana y no me perderé ni una sola cita!«, aseguró.

Los seguidores del exluchador han inundado sus redes con mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación, reconociendo su espíritu inquebrantable. Foley, conocido por su estilo extremo en el ring y su carismática personalidad, sigue demostrando su fortaleza dentro y fuera del cuadrilátero.