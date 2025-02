Mick Foley: «Sin AEW, las Superestrellas de WWE…»

All Elite Wrestling nació en el 2019 para cambiar la lucha libre profesional: ofreciendo un nuevo producto de alto nivel a los fanáticos, compitiendo en lo más alto de la industria con grandes compañías como la WWE, posicionándose como otro gran escenario donde los profesionales de las doce cuerdas pueden trabajar… Para bien (aquí nos olvidamos del «o para mal») AEW existe.

► Los salarios de los luchadores

Durante una reciente entrevista en Monopoly Events, el icónico Mick Foley señaló un aspecto en el que «Where The Best Wrestle» es importante para el negocio y explicando que su manera de operar, indirectamente, afecta a las demás empresas, provocando que estas deban mejorar sus condiciones, lo cual repercute en una mejor calidad de trabajo para los luchadores y otros miembros del equipo:

«Creo que han sido realmente importantes para aumentar la remuneración que reciben los luchadores. No lo digo con falta de respeto, pero para mí, WWE está en su propia liga. Sin embargo, estoy muy agradecido por AEW. Tienen grandes combates de forma regular, y sin ellos, las Superestrellas de WWE no estarían ganando lo que merecen. Así que gracias, Tony Khan.»

► La salud del veterano

Cambiando de tema, pero siguiendo con «The Hardcore Legend», también da una actualización de su estado de salud:

«Esa fue una mala noche, podría haber resultado gravemente lastimado, así que realmente espero que nadie intente algo remotamente parecido a eso. Estaba adolorido. Quiero decir, de manera acumulativa, simplemente no puedes recibir muchos golpes como esos. Así que tengo que ser muy cuidadoso en mi vida cotidiana. No puedo recibir sacudidas. Ya no puedo subirme a montañas rusas, tengo aversión a las luces brillantes. Pero considerando todo, creo que me va bastante bien«.

