La ceremonia del Salón de la Fama de la WWE de 2023 será el 31 de marzo, pero todavía no se saben quienes serán inducidos. Aunque quizá sí podamos adelantar a una persona que estará induciendo: Mick Foley. Realmente, no podemos tomar sus recientes palabras en Foley Is Pod como una confirmación, pero sí que revela que ha estado hablando de esa posibilidad, e incluso que cuenta con estar allí. No da detalles de la persona a la que estaría induciendo.

“Recibí un mensaje de texto de alguien con quien no he tenido contacto por un tiempo, años y años, preguntándome si lo induciría en el Salón de la Fama de la WWE. A medida que esto se desarrolla, veremos, siempre hay una oportunidad de que esa solicitud sea denegada, pero sé que esta persona respondió a la WWE. A partir de este momento, cuento con estar allí en el Salón de la Fama para inducir a esta persona. No te voy a decir quién es, pero todos juntos lo averiguaremos. O si es falso, en ese momento os lo haré saber, después del Salón de la Fama os avisaré quién fue el que me preguntó, pero fue un seguro, alguien que tenía muchas opciones diferentes pero me preguntó. Me sentí realmente halagado, acepté fácilmente, veremos si eso sucede“.

