Foley is Pod es uno de los podcasts que todo fan de la WWE debe conocer pues además de ser una ventana a la opinión de Mick Foley sobre la actualidad en la compañía es también una ventana a conocer un montón de historias que en su momento no salieron a la luz. Por ejemplo, en un episodio reciente estuvo hablando de cuando su esposa no era bienvenida en backstage.

► La esposa de Mick Foley y el backstage de WWE

“Ella no se sentía completamente cómoda, y eso en realidad se remonta a julio de 1996 ,cuando traje a mis hijos de gira, creo, por segunda vez. Para ser justos con la WWE, cuando los llevé a Savannah, Georgia, mis hijos lloraron durante noventa minutos (risas). Tuve una charla con ellos afuera, están todos bien vestidos, Dewey con corbata, Noelle con vestido. ‘Vas a ser bueno para papá, ¿verdad?’. Entraron allí y tuvieron un ataque donde la mucosidad sale de la nariz y simplemente no puedes detenerlo.

“Sin embargo, eso había sido unas semanas antes, y ahora los estoy trayendo a Nueva Inglaterra. No recuerdo si estuvieron conmigo en Portland; pero definitivamente estaban allí la noche siguiente en Bangor. El agente, y no necesito decir su nombre, puede haber estado exagerando al no permitir que mi familia estuviera detrás del escenario. Y los condujo a un baño con lo que parecía ser una alcantarilla abierta. Y por qué no me puse de pie en ese momento y dije ‘esto no funciona’, no lo sé. Probablemente estaba pensando: ‘Solo tengo unos pocos meses en esta empresa, me están dando un empujón, no quiero sacudir el barco’«.

Foley mencionó la regla que había entonces de «no esposas en el show».

“Una cosa es hacerme eso en julio… pero ¿para noviembre? Fue algo así como un gran problema. Estaba trabajando mi cuarto PPV con The Undertaker. Hay una regla: ‘no hay esposas detrás del escenario’. Así que mi esposa está celebrando su cumpleaños. Hacemos un viaje juntos a Nueva York para celebrar. Ella está sola. Ella va a ir sola al espectáculo. Apelé (la regla), incluso le pregunté a Jim Ross. Me dijeron que esa era la regla. Así que ahora mi esposa está sola, todo el día.

“Y cuando llego al espectáculo, estoy en el edificio a la una. Para mí, no hay ninguna razón por la que mi esposa no pueda estar allí hasta las seis y luego encontrar su asiento. Pero ese no es el caso. Entonces, si todos siguen la regla, hay que hacerlo. ¿Pero si apareces y ves a otras esposas? ¿Novias? ¿Un compañero que conocía al luchador desde hacía 24 horas o menos? Eso es un problema».

El Hall of Famer cuenta también que él era más sensible que la mayoría y aquello le afectó.

“Y ahora lo veo, bien o mal, como un patrón. Y estoy enojado. Puedes decir: ‘eres un profesional, tienes que dejar eso a un lado’. Soy más sensible que la mayoría, creo que es seguro decirlo. ¿Y cuando te hace ese nudo en el estómago? Es un indicador bastante bueno de que algo anda mal”.