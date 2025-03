Mick Foley: «Rechacé que Mankid fuera villano»

El recordado y querido luchador hardcore, Mick Foley, ha vuelto a hablar acerca de WWE y AEW. Y como casi siempre que habla de lucha libre, tiene mucha razón.

Foley habló recientemente acerca de cómo gracias a la existencia de AEW, entonces WWE le está dando el valor que sus luchadores se merecen y ahora, las Superestrellas WWE ganan mucho más dinero, el justo, el que se merecen. Estas fueron sus importantes declaraciones dadas a For The Love of Wrestling:

► Mick Foley agradece a Tony Khan por haber creado AEW

«Creo que han sido muy importantes para elevar la remuneración que reciben los luchadores. No lo digo con ninguna falta de respeto, pero para mí, WWE está en su propia liga. Sin embargo, estoy realmente agradecido con AEW. Tienen grandes combates de forma regular, y sin ellos, las Superestrellas de WWE no estarían ganando lo que merecen. Así que gracias, Tony Khan«.

De igual manera, Foley habló de la baja cantidad de dinero que hizo durante su tiempo como luchador, por la venta de mercancía en WWE. Estas fueron sus sorpresivas palabras:

«Nunca voy a criticar a alguien por recibir lo que se merece, pero sí, tal vez si hubiera llegado en otro momento [el dinero habría sido mejor]. Pero si hubiera llegado en otro momento, quizá no me habrían aprovechado tan bien. No he luchado a tiempo completo en 25 años y pensaba que mi relevancia duraría solo 18 meses antes de que todos me olvidaran. Si me hubieras dicho que ganaría más dinero firmando mercancía en Mánchester que cuando estelaricé en el Madison Square Garden, habría pensado que estabas loco».

Finalmente, Foley reveló el motivo por el cual se opuso a una idea de Vince McMahon para un cambio a rudo de su personaje Mankind a finales de los 90’s, luego de su gran éxito como técnico. Estas fueron sus palabras:

«Vince quería que hiciera un cambio a rudo, pero fue poco después del giro a técnico de Mankind. Para ese entonces, ya llevaba 13 años luchando y sentía que Mankind estaba conectando con el público a un nivel que muy pocos pueden alcanzar. Así que le rogué que me dejara como técnico, que esto estaba funcionando.

«Vince me llamaba un ‘técnico empalagoso’. Me alegré mucho de haber defendido mi postura. Tal vez habría tenido uno o dos eventos grandes como Mankind rudo, pero creo que habría perdido impacto bastante rápido después de eso».