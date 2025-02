Mick Foley predice el futuro de WWE

El reconocido Miembro del Salón de la Fama WWE, Mick Foley, ha hablado acerca de la que fue su casa durante muchos años, y seguirá siendo: WWE. El talentoso y extremo luchador ha revelado que tiene el ojo puesto en varios luchadores de WWE.

En una reciente entrevista con Monopoly Event’s For The Love of Wrestling, Foley reveló las Superestrellas WWE que actualmente tiene en el radar y que, cree, son el futuro de WWE. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Mick Foley habla acerca de los luchadores que son el futuro en WWE

«Estuve muy impresionado con Jacob Fatu. Me alegra que Jey Uso esté obteniendo la oportunidad en WrestleMania. Algunas de las mujeres, como Tiffany Stratton, han estado fuera de este mundo».



Así las cosas, se puede ver que Foley está apoyando el hecho de que Jey Uso haya ganado el Royal Rumble 2025, incluso por encima de John Cena, una decisión que ha sido criticada por los fans de WWE.