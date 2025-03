Mick Foley nombra a su Monte Rushmore de la lucha libre

El «Wrestling Mount. Rushmore» es un término popular que tanto luchadores, ex luchadores, así como los fanáticos, suelen usar cuando enumeran a los cuatro luchadores que consideran que tuvieron el mayor impacto en la industria, o simplemente sus cuatro preferidos, y hemos escuchado diversos nombres, como Ric Flair, Hulk Hogan, The Undertaker, Shawn Michaels, The Rock, Steve Austin, entre otros.

► Mick Foley recuerda su legado

Durante una entrevista reciente con «Monopoly Events», Mick Foley compartió su Monte Rushmore, aunque es consciente que su listado suele estar sujeto a cambios. Mencionó a Terry Funk, Shawn Michaels, Tommy Billington y Bruiser Brody.

«Puse a Terry Funk allí, puse a Shawn Michaels allí, puse a Tommy Billington – The Dynamite Kid – porque soy un gran fanático de las peleas, puse a Bruiser Brody allí también.»

Hablando de Terry Funk, Foley lo recordó porque considera que su combate contra él en enero de 1995 fue el mayor orgullo de su carrera, a la vez que esperaba que los fanáticos lo recuerden de una buena manera.

«Lo pusimos todo y estaba realmente orgulloso del esfuerzo que pusimos esa noche. Sinceramente, solo quiero que los hombres y mujeres de la lucha libre me recuerden como alguien que trató a las personas de la forma en que querían ser tratados y, con suerte, los fanáticos también sienten que los traté bien».

Mick Foley se retiró oficialmente de la lucha libre desde 2012, y aunque está dedicado a sus proyectos personales, ha hecho apariciones esporádicas para la WWE y ha estado insinuando un posible combate final, mencionando nombres como Kevin Owens o Ric Flair.