Mick Foley: «Mi personaje favorito fue Mankind»

El recordado Miembro del Salón de la Fama WWE, Mick Foley, habló recientemente acerca de cuál de sus personajes considera como su favorito, su preferido. Y es que Foley, además de su personaje normal, usando su nombre de Mick Foley, utilizó tres personajes más: Dude Love, Cactus Jack y Mankind. Con este último, ganó el Campeonato WWF.

Así que, en una reciente entrevista con el video podcast For The Love of Wrestling, Foley aseguró que su personaje favorito fue Mankind. Todo porque le hizo ganar más dinero que cualquiera de sus personajes. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Mick Foley habla acerca de por qué Mankind es su personaje favorito

«Bueno, por el simple hecho de que Mankind generó mucho más dinero que los otros dos, es mi favorito. Pero si alguien ha recibido un video de Cameo mío, sabrá que Dude Love ha sido reinventado en Cameo hasta el punto en que realmente disfruto ser Dude Love de nuevo.

«Sin embargo, Mankind fue mi personaje favorito para interpretar en cuanto a historias y rivalidades. Mientras que Cactus Jack fue mi favorito para los combates importantes, especialmente las luchas más salvajes».

Aunque el propio Foley y sus tres versiones fueron bastante populares y exitosos personajes, lo cierto es que Mankind es el personaje más recordado de Foley, sobre todo, porque con él, ganó el Campeonato WWF al vencer a The Rock, en lunes 04 de enero de 1999 en Raw.