Sin duda alguna, una lucha que marcó época y que estará por siempre en la historia, en la mente y en los corazones de los aficionados a la buena lucha libre, es aquella lucha en jaula entre The Undertaker y Mick Foley, bajo su personaje de Mankind.

Pues bien, dicha lucha ocurrió el 28 de junio de 1998, durante el evento premium WWF King of the Ring 1998 Off With Their Heads, en donde el Undertaker venció a Mankind en 16 minutos de combate.

► Mick Foley propone que su lucha de Hell in a Cell ante The Undertaker esté en el Salón de la Fama WWE

Pero, lo que todo el mundo recordará es cómo Undertaker mandó a volar desde lo alto de la jaula a Mankind y este cayó en la mesa de los comentaristas en español, casi matándose por lo fuerte del golpe.

Pese a que los médicos se lo prohibieron, Foley volvió al ring, mostrando su gran dureza. Y, de nuevo, el Undertaker lo hizo atravesar el acero para enviarlo desde lo alto de la jaula hasta la lona, en una caída de varios metros.

Recientemente, en entrevista con Casino Beats, Mick Foley dijo que este combate debería ser la primera lucha en ser inducida al Salón de la Fama WWE. Estas fueron sus interesantes palabras:

«No sé si sería el primero en entrar, pero me gustaría pensar que formaría parte del primer grupo. Creo que ese combate en Hell in a Cell es el único en la historia de la lucha libre cuyo aniversario la gente celebra. Recuerdan dónde estaban y les gusta revivirlo. Tiene un legado propio, algo que no muchos combates pueden decir, para ser justos».