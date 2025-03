Está claro que, para Mick Foley, su lucha favorita de toda su carrera fue ante Randy Orton en el evento premium Backlash 2004. En esa ocasión, Orton retuvo el Campeonato Intercontinental WWE ante Foley, en su personaje de Cactus Jack, en una lucha súper libre y en donde las caídas contaban en cualquier lugar de la arena.

Pues bien, en una reciente entrevista con el video podcast For The Love of Wrestling, Foley habló acerca de cuál es otra lucha muy importante para él, destacando su combate ante Shawn Michaels por el Campeonato WWE, entonces WWF, en el evento premium In Your House 10: Mind Games de 1996. En ese entonces, Foley luchó bajo su personalidad de Mankind. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Mick Foley revela su lucha ante Shawn Michaels que considera especial

«Me encantaba luchar contra personas con estilos diferentes al mío. Lo que intentaba hacer era tomar su estilo, pero darle mi propio giro para que se sintiera tanto como un combate de Shawn Michaels como uno de Mankind.

«En esa época, desde mediados de los 90 hasta principios de los 2000, todo dependía de nuestro campeón. El campeón tenía la responsabilidad de atraer la atención y generar interés. Sabía que Shawn estaba agotado, era una carga muy pesada de llevar, así que cuando llegó el momento de proponer ideas, estuvo realmente abierto a las mías.

«Fue algo realmente especial. No estoy seguro de que se pueda encontrar a otras dos personas en el ring por primera vez en un mano a mano y que logren ofrecer un combate de ese nivel».

En dicha ocasión, Michaels, acompañado de José Lothario, retuvo el Campeonato WWF ante Mankind, quien estaba compañado por Paul Bearer, por descalificación. Ambos lucharon por poco más de 26 minutos, hasta que Vader interfirió y atacó al Chico Rompe Corazones.