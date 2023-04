Mick Foley habla de su amistad con Britt Baker

« No necesito los elogios ni la admiración de todos vosotros, leyendas y expertos, diciéndome que ahora sí valgo, que ahora sí soy una estrella. Mick Foley, gracias por tu visto bueno, sólo que a ti te costó 20 años convertirte en una leyenda de lo extremo y yo lo hice en una noche». «No voy a mentir… ese comentario de Britt Baker duele un poco». Si tomamos en cuenta el mensaje de Britt Baker y la respuesta de Mick Foley podríamos pensar que ambos no tienen una buena relación.

> La amistad Mick Foley-Britt Baker

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. En un episodio reciente de su Foley Is Pod, The Hardcore Legend estuvo hablando de la amistad que comparten y de que está abierto a que La Doctora use su camiseta Wanted que lucía cuando era Cactus Jack por los colores amarillo y negro de los Pittsburgh Steelers de los que es fan la luchadora.

“Siempre es divertido. Creo que a los fanáticos les gusta saber que, detrás de escena, casi todos nos llevamos bien, y que hay una linda amistad entre mí y la doctora Britt Baker. Entonces, lo que sea que veas en las redes sociales es solo una pequeña broma.

“Incluso le dije a [Baker], le dije, ya sabes: ‘Britt, deberías ver si…’, alguien llevaba una camiseta de Cactus Jack de Wanted y dije que esos son los colores de los Pittsburgh Steelers. Dije: ‘Deberías ver si pueden modificar eso y convertirlo en una camisa para ti’. Ella dice: ‘¿Te importaría?’. Le dije: ‘No, he estado ganando dinero con eso y estoy feliz de ver a la gente usándola durante literalmente 28 años ahora’.

“Me parecía bien cuando The Briscoes tenían su camiseta Wanted. Preferiría que The Briscoes tuvieran su propia camiseta Wanted que tener una camiseta pirata. Pero lo veo como un tributo, lo veo como algo bueno. Nadie copia o toma prestado de algo que no es bueno. Así que estoy totalmente a favor de que la doctora Baker tenga una camiseta al estilo Cactus. Haz suceda, TK [Tony Khan]. Sabes que puedes hacer que suceda”.

¿Qué opinas de Mick Foley? ¿Y de Britt Baker?