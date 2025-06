La lucha perfecta de Mick Foley en WWE: «No lo hagan»

El fuego no es un elemento habitual de las luchas, ni en la industria en general ni en la WWE en particular, pero Mick Foley tiene un consejo al respecto. El miembro del Salón de la Fama toma como (no) ejemplo su combate con Edge en WrestleMania 22.

► El fuego en la lucha libre

Todo salió a la perfección en aquella ocasión pero el veterano considera que existen maneras más seguras para que los luchadores obtengan una gran reacción. Aún así, si quiere hacerlo, avisa de que estén bien preparados y no corran (más) riesgos:

«Gran riesgo, gran recompensa. Pero hay que reconocerle el mérito a la WWE. Para que Edge y yo pudiéramos lograrlo, contaban con personal de seguridad. Tenían cinco o seis, no sé si eran jefes de bomberos o bomberos de la ciudad de Rosemont. Aunque técnicamente no estábamos en llamas, usaron extintores de todos modos. Es peligroso. Ya saben el dicho: «No juegues con fuego. Te podrías quemar», pero cuando Edge y yo lo hicimos, fue perfecto. Insto a cualquiera que esté haciendo eso. No es de hombres no tomar precauciones. No queremos perder a nadie. No queremos que nadie resulte gravemente herido, hasta el punto de no poder ir a trabajar al día siguiente. Así que, por favor, por favor, por favor. Hay muchas otras maneras de conseguir buenas reacciones sin tener que jugar con eso. No lo hagan«.