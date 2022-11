Mick Foley explica su decisión de dejar Twitter

Twitter nunca deja de estar en tendencias, nunca mejor dicho, pero en la actualidad lo está más que en mucho tiempo debido a la compra de Elon Musk. La red social ha enloquecido. También con la futura posibilidad de conseguir el «verificado» pagando una determinada cantidad de dinero mensualmente. El CEO de Tesla revoluciona todo lo que toca y esta plataforma no ha sido menos. Para bien y para mal. Hay muchas personas que la están abandonando justamente por su llegada. Aunque entre ellas no se encuentra Mick Foley.

HAVE A NICE birthDAY, Mick Foley! 🤠😃 pic.twitter.com/T6YZ4o4Mrn — WWE (@WWE) June 7, 2020

► Mick Foley dejó Twitter

El miembro del Salón de la Fama de WWE sí que ha dejado Twitter, pero no por su nuevo dueño. Tampoco por los haters, no al menos del todo, otro motivo que han dado muchos dentro de la lucha libre para salirse. «The Hardcore Legend» lo hizo porque no podía dejar de mirarlo. Así lo explica en un reciente episodio de su podcast, Foley Is Pod.

“Sería fácil culpar a la atmósfera en Twitter. Eso fue parte de ello, pero desde el primer día, tuve problemas para usar Twitter con moderación, así que la mayor parte depende de mí. Luché con eso. Creo que mucha gente lo hace. Luego llegas a donde pasas horas al día simplemente mirando todo lo que hay allí, y a medida que se volvió cada vez más divisivo, comencé a sentir que estaba nadando en una piscina llena de excrementos. Si es una mi*rda, puedes esquivar esa mi*rda. ¿Verdad? Todavía puedes disfrutar del agua cristalina. Pero en cierto punto, cuando estar en Twitter se convierte en un ejercicio para esquivar caca, es hora de salir del agua y eso es lo que hice”.

