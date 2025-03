El combate entre The Undertaker y Mick Foley en King of the Ring 1998 es uno de los momentos más brutales y recordados en la historia de la WWE, especialmente por los dos spots extremos que casi le cuestan la vida a Foley. En uno de ellos, El Enterrador lo arrojó desde lo alto de la jaula, cayendo aproximadamente 6 metros sobre la mesa de comentaristas de Jim Ross y Jerry Lawler. En otro, cayó desde lo alto de la estructura metálica después de que el techo cediera tras un chokeslam del «Deadman». Al final, «The Hardcore Legend» acabó con un diente incrustado en la nariz, múltiples contusiones y huesos rotos, y una conmoción cerebral severa.

► Un «bonito» recuerdo

Han pasado casi 20 años desde entonces y las secuelas siguen presentes para el veterano. Mientras hablaba recientemente con For The Love of Wrestling, Foley reconocía que sus dientes se ven horribles, pero también razonaba por qué nunca ha querido arreglarlos:

«La razón por la que no me reemplazo los dientes, aunque se ven terribles, es porque son un recordatorio de esa noche. No tengo una casa llena de recuerdos de lucha libre, porque todo lo que tengo que hacer es levantarme por la mañana y sonreír en el espejo para recordar exactamente a qué me dedicaba, gracias a ese combate». Bromea diciendo que su hijo solía pensar que no tener dientes se veía genial, pero que ahora cree que parece un adicto al crack.

También admite que la única razón por la que logró superar ese combate fue su fortaleza y su voluntad de terminarlo por amor al negocio, algo que sabe que no sería aceptado en la era moderna. «Si algo así pasara hoy, el combate se detendría, y esa sería la decisión inteligente y sensata. Pero en 1998, eso no era lo que hacíamos, y de alguna manera tengo suerte de que no fuera así, porque gran parte del atractivo de ese combate fue ver a dos seres humanos intentar continuar una lucha cuando uno de ellos ya no estaba consciente.»