Mick Foley elige la lucha favorita de su carrera

El legendario Mick Foley ha tenido más de 1.500 luchas a lo largo de su icónica carrera. ¿Es posible elegir una entre todas ellas como la favorita? La respuesta es: sí. Durante una reciente entrevista, el hombre detrás también de Mankind, Cactus Jack y Dude Love la revela.

► La lucha favorita de Mick Foley

“Mi combate favorito fue el de Backlash contra Randy Orton. Lo loco es que, si él tiene ahora otro favorito, no quiero saberlo. Técnicamente, probablemente ha tenido combates mejores. Pero la idea de estar en ese lugar… la gente me pregunta, y tú podrías decir que yo ‘hice’ a alguien. Nadie hace a nadie por sí solo. Se necesita mucha gente, muchos factores, y aunque las bases estuvieran llenas para Randy, aún dependía de él conectar el jonrón. Y lo hizo.

Fue una de las decisiones más sabias que he tomado en mi vida, mucho más sabia que trabajar en la exposición de autos de Huntsville el día antes de mi street fight con Triple H, o que tomar un vuelo nocturno y llegar a Nueva York a las seis de la mañana para el Royal Rumble. Hice muchas tonterías así, en cuanto a viajes, pero en esta ocasión cancelé una charla en un colegio comunitario para poder llegar la noche anterior, en lugar del mismo día del show.

Me gusta que la gente pueda leer entre líneas, en lugar de simplemente contar todos los detalles. Pero en este caso creo que vale la pena saberlo: Randy subió a mi habitación, y por segunda vez en toda mi carrera, yo tenía un plan de la A a la Z. Nunca olvidaré cómo él estaba absorbiendo todo. Se me pone la piel de gallina al recordarlo, porque hablamos de un momento que cambió su carrera. Y no sé si habríamos podido tener ese tipo de combate si hubiera ido a dar esa conferencia.

Otro factor clave fue que Michael Hayes escuchó algunas de las cosas que queríamos hacer y dijo: ‘Vais a necesitar más tiempo’. Así que, en lugar de apresurarnos, tuvimos tiempo para dejar que las cosas respiraran. Y simplemente se sintió muy bien.

Aunque tuve muchos problemas para volver a casa: mi equipaje se retrasó cuatro horas, vomité en el estacionamiento de un Tim Hortons en Edmonton porque mi cerebro todavía estaba un poco sacudido… pero llegué a tiempo para Raw la noche siguiente, y fue como si los fanáticos lo vieran (a Orton) como una persona completamente diferente.

Y eso me hizo sentir muy bien. Ahora, lo convirtieron en babyface (bueno) dos semanas después, lo cual pensé que fue un gran error, pero era difícil no gustar de alguien que había pasado por una experiencia así.”