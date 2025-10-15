Mick Foley a Donald Trump: «Redadas del ICE son terrorismo»

El siempre querido y respetado Mick Foley, Miembro del Salón de la Fama WWE, sorprendió recientemente al publicar un video en su canal de YouTube, en donde leer una emotiva carta dedicada exclusivamente al también Miembro del Salón de la Fama WWE, y Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

En la misiva, Mick Foley critica fuertemente a Trump por las redadas del ICE y asegura que estas se convirtieron en un acto de terrorismo. Además, satiriza al decir que con acciones como estas, Donald Trump ganará a futuro el Premio Nobel de Paz. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► Mick Foley pide a Donald Trump detener las duras redadas del ICE

“Apelo a usted como ser humano, porque solo usted puede detener la locura que está ocurriendo en nuestro país. Usted merece el Premio Nobel de la Paz. Es suyo, si logra detener la locura en esta nación, porque no se le otorgará el Nobel de la Paz, si se le percibe como alguien que incita la tensión, el terror, o si se le ve esposando a niños y ancianos, secuestrando a trabajadores que solo buscan ganarse la vida de manera honesta.

“No quiero usar la palabra terrorismo, pero si hay personas aterrorizadas en amplias zonas de los Estados Unidos, en mi opinión, eso es terrorismo.

“En este momento conozco a alguien que ha sido afectado. No mencionaré nombres. Es un tipo grande, fuerte, casado con una familia inmigrante. Llegó a casa y descubrió que su suegra había desaparecido — la habían detenido en la calle y deportado. Su suegro fue deportado unos cinco días después. Le advirtieron: ‘No publiques nada de esto en redes sociales o iremos por tu esposa aún más rápido y la deportaremos’.

“A pesar de que ella ha vivido en este país desde que tenía un año, de que pagan sus impuestos, de que no tienen ni una multa de tránsito, y de que participan activamente en su comunidad y en su iglesia, sus vidas fueron destruidas.

“Da la impresión de que usted está tratando de consolidar el poder, quizá convertir nuestro país en una especie de autocracia. Y si eso ocurre, podrá reescribir la historia y ser el héroe. Pero si no sucede… la historia no lo recordará con amabilidad.

“Usted, y solo usted, tiene la capacidad de aliviar la tensión, de detener la locura, de poner fin al terror. Usted, señor Presidente, y solo usted tiene el poder de traer la paz a Estados Unidos… Esto es solo yo, mirando a la cámara, hablándole desde el corazón — de ser humano a ser humano, de miembro del Salón de la Fama WWE 2013 a otro. Usted, y solo usted, señor Presidente, tiene el poder de detener la locura”.