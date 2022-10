Mick Foley: «CM Punk ayudó a impulsar a muchos talentos»

En la más reciente edición de su video podcast, Foley is Pod, el Miembro del Salón de la Fama WWE, Mick Foley, habló con lujo de detalles de cómo se dio su regreso a WWE en 2012, luego de una gran etapa en Impact Wrestling (TNA). Foley aseguró que una de las principales.

Foley aseguró que más allá de su edad o de su nivel en el ring, lo que más le preocupaba era no poder estar a la altura a la hora de hablar ante el micrófono, pues el nivel de las promos había subido demasiado. Y eso era gracias a CM Punk. Sin embargo, asegura que también gracias a Punk y a escucharlo hacer sus promos, recuperó la confianza en sí mismo. Estas fueron sus declaraciones:

► Mick Foley reconoce la importancia de CM Punk en la era moderna de la lucha libre

«En gran parte, debido a CM Punk, empecé a recuperar mi sentido de confianza en las habilidades que tenía yo para hacer promos con el micrófono. No está de moda ahora mismo Punk, pero no puedes negar, y debes señalar el hecho de que CM Punk impulsó y elevó el juego de la demás gente de una manera en la que no esperarías».