En 2024, Mick Foley estaba preparándose para un nuevo combate pero durante los entrenamientos sufrió una conmoción cerebral que lo llevó a cancelar el plan. No luchará finalmente pero el miembro del Salón de la Fama de la WWE sí ha estado trabajando para mejorar su salud y en un reciente video en su canal de YouTube confirma que ha bajado notablemente de peso. Además, «The Hardcore Legend» bromea sobre participaro en Royal Rumble 2025.

► Salud y lucha libre

“Pesaba 360 libras y estaba buscando bajar a 280 para el 7 de junio y hacer un deathmatch en mi cumpleaños número 60. Desafortunadamente, al entrenar un poco en el ring, sufrí una ligera conmoción cerebral y pensé: ‘Si me dio una conmoción cerebral con lo poco que hice, lo que planeo hacer en el deathmatch probablemente me mataría’. No es que probablemente me mataría, pero pensé que había una gran probabilidad de que si lanzaba el codazo que siempre quise lanzar, desde un camión de TV al capó de un auto, podría deshacer todos los beneficios de haberme hecho un reemplazo de cadera, y eso ha sido un cambio de vida para mí. La cadera y la rodilla. Pensé: ‘No quiero correr el riesgo de sentir entumecimiento, tener una conmoción grave o perder la capacidad de salir de allí sin molestias’, algo que el reemplazo de cadera realmente ayudó a resolver. Empecé a subir de peso porque, sin importar cuánto subiera, todavía me sentía mucho mejor de lo que me había sentido antes.

“No podía caminar ni siquiera por una leve pendiente al bajar de un avión sin tener que sentarme durante 5 o 10 minutos. Pensé: ‘Soy un ataque al corazón en potencia’. Si necesito un poco de ayuda, debería aceptarla y decir que no voy a hacerlo todo por mi cuenta, reduciendo enormemente mis posibilidades de que me pase algo.

“No diría que no estoy entrando al Royal Rumble, pero no estoy entrando al Royal Rumble. Ese es un salto bastante grande».

En el video, Foley pesa 279 libras.