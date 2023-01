Mick Foley aclara: ¿Tiene problemas con WWE?

Mick Foley no estuvo en el 30 Aniversario de Raw el pasado lunes. Y aunque Foley ya explicó que decidió no asistir al show porque, si lo hacía, eso significaba que iba a tener que estar más días en la carretera, cuando ya había estado viajando por Estados Unidos debido a que se encuentra grabando un proyecto televisivo, y que prefirió descansar y pasar tiempo con su familia, esta explicación generó rumores en redes sociales.

Muchos fanáticos creyeron que la verdadera razón por la que Foley no asistió a este show especial de Raw era que había problemas entre el exluchador y WWE, sin embargo, el Miembro del Salón de la Fama WWE ha negado este hecho por medio de una intervención en su podcast Foley Is Pod que compartimos a continuación:

► Mick Foley explica realmente su ausencia en el 30 Aniversario de Raw

“Absolutamente no, no es el caso. Sí, diré que a lo largo de los años, he tenido problemas con WWE y allí han tenido problemas conmigo. Pero, en este momento, hasta donde yo sé, todo va realmente bien. Si encuestas a todos los que están en WWE, tal vez alguno te diga que tiene problemas conmigo.

“Pero, bueno… Estoy involucrado hasta cierto punto con un show de WWE. He pasado mucho más tiempo en Connecticut recientemente, que en mi casa. Pero, no en las oficinas centrales de WWE, sino en la carretera, trabajando con el personal de WWE en un show televisivo del que, de verdad, estoy muy, muy orgulloso.

“Pero, hay una cantidad extravagante de viajes porque tengo que viajar hasta donde el talento se encuentre disponible, en las fechas en las que se encuentre disponible. Depende de la disponibilidad de los talentos que van a salir en este show televisivo, así que no hay una ruta logística ya establecida de viajes.

“Por ejemplo, si tengo que visitar el famoso camión de leche que utilizó Kurt Angle en WWE, ese se encuentra en Modesto, California, y tengo que llegar hasta allí, pero depende de cuándo Kurt Angle esté disponible. Lo mimos pasa en Kansas, con Bill Goldberg.

“No porque él viva allí, sino porque allí es en donde está un coleccionista que tiene un montón de cosas de Goldberg. Así que, hubo un tramo en el que fui de Florida a Modesto, California. De Modesto, California, viajé a Boston. De Boston a Hutchinson, Kansas, lo cual no se puede hacer en un vuelo directo, y luego, de regreso a la Florida.

“Literalmente, estás acumulando como 30 horas de vuelo juntas cuando terminas. Y puede llevarte mucho más tiempo si no son viajes continuos, sino a esperar a grabar y luego sí volar. Entonces, para el 30 Aniversario de Raw, como ocurre en todos los aniversarios, cae en esa tercera semana de enero, en donde, para mi gusto, tienen su segundo evento premium más grande del año para promocionar.

“Entonces, creo que solo hay espacio para tres segmentos de promos y a todos los demás los ponen a jugar póquer. Así que, cuando ya has estado en la carretera durante 25 días, es un largo camino por recorrer y solo quieres ver a tu familia.

“Así que, en interés de que se divulgue todo completo, esta vez visité a mi madre. Eso es un viaje de cuatro días. Pero, ya sabes, soy su hijo. Estoy tratando de estar ahí para ella. Así que, me di cuenta de que, en lugar de conducir ocho horas y media, para estar en un show en donde tal vez ni siquiera podría salir en televisión, podía elegir viajar a ver a mi mamá.

“Y esa es la decisión que tomé: le das mucho valor a ese tiempo en casa, especialmente, cuando han pasado cuatro o cinco meses en los que no has estado mucho en casa. Sentí que necesitaba esos dos días con mi familia más de lo que el show me necesitaba a mí”.