Si miramos hacia atrás en el tiempo nos damos cuenta de que Mick Foley viene alabando el trabajo de Bray Wyatt en WWE desde al menos el año 2013. Por ello no nos sorprendió que hablara así cuando se hizo oficial la salida de luchador de la compañía: «Con el despido de Bray Wyatt de WWE, la empresa ha perdido un verdadero visionario y un genio creativo; uno de los creadores dentro de la lucha libre profesional más innovadores que jamás haya visto. Espero que Bray encuentre la felicidad y se recree a sí mismo una vez más, en la lucha libre, en la vida… o en ambas».

► El legado de Mick Foley

Y ahora que el endemoniado ha vuelto y está dando sus primeros pasos en su nuevo capítulo como Superestrella, el miembro del Salón de la Fama vuelve a hablar de él. Pero no lo hace para dar a conocer qué le parece que haya vuelto sino para hablar de su propio legado y de cómo él abrió la puerta a tipos como Bray Wyatt. Así lo dice en un reciente episodio de su podcast, Foley is Pod.

“Probablemente ampliar las ideas de la gente sobre cómo podría ser una gran estrella. Esa fue probablemente mi contribución más grande.

“Creo que me expandí, abrí la puerta para que lo siguieran los muchachos, como Kevin Owens, como Bray Wyatt, que quizás no se hayan visto como una estrella. Me gustaría pensar que mi contribución duradera es que creo que traté bien a la gente cuando estaba en la cima, y ​​eso se remonta a recordar cómo me trataron en Memphis”.

¿Qué os parecen las palabras de Mick Foley?