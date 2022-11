Michinoku Pro: «November Series» Nuevos campeones

Michinoku Pro llegó al Iwata Townsmen Gymnasium de Yabaha para la primera de dos funciones denominadas «November Series».

► «November Series»

En un preludio a la Gran Guerra del Espacio, Brahman Shu, Brahman Kei y Pretty Ota dieron cuenta de The Great Sasuke tras ganar el combate en modalidad Handicap Match.

Jinsei Shinzaki, GAINA y Fujita «Jr» Hayato se midieron contra Ayumu Gunji, Yasutaka Oosera y OSO11 en una lucha donde la labor de equipo de los primeros fue fundamental para que se llevaran la victoria.

En el combate principal, MUSASHI y Kazuki Hashimoto conquistaron el Campeonato de Parejas Tokohu pasando sobre Bad Boy (Ken45 y Manjimaru) quienes cayeron en su segunda defensa. Tras celebrar la victoria, Fujita «Jr» Hayato y Rui Hiugaji desafiaron a los nuevos monarcas.

Los resultados completos son:

Michinoku Pro «NOVEMBER SERIES ~ KENKAI KOKO»*, 19.11.2022

Iwata Townsmen Gymnasium

1. Taro Nohashi venció a Rasse (6:19) con La Magistral.

2. Yapper Man 1 y Yapper Man 2 derrotaron a Rui Hiugaji y Yamaya Ringo (8:33) con un Crab Hold de Yapper Man 1 sobre Ringo.

3. Great Space War in Yahaba 1 vs 3 Handicap Match: Brahman Shu, Brahman Kei y Pretty Ota vencieron a The Great Sasuke (12:25) cuando Ota colocó espaldas planas a Sasuke tras un Messiah Korin.

4. Jinsei Shinzaki, GAINA y Fujita «Jr» Hayato derrotaron a Ayumu Gunji, Yasutaka Oosera y OSO11 (15:59) con un K.I.D de Fujita sobre OSO11.

5. Tohoku Tag Team Title: MUSASHI y Kazuki Hashimoto vencieron a Manjimaru y ken45° (c) (19:45) con un Niten Ichiro de MUSASHI sobre Manjimrau – conquistando el título