Michinoku Pro comenzó sus funciones de 2023 con su serie “New Year Battle Beginning 2023” desde el Takizawa City Workers’ Physical Education Center.

► “New Year Battle Beginning 2023”

Al comienzo de la función, se realizó la ceremonia de apertura dirigida por Jinsei Shinzaki. 2023 será un año importante para Michinoku Pro ya que efectuará las celebraciones por 30 años de existencia.

En choque de parejas, Brahman Shu y Brahman Kei se midieron a Ayumu Gunji y OSO11, pero la lucha concluyó sin decisión, ya que el enmascarado OSO11 se desquició y golpeó a todos, incluyendo al réferi.

En el enfrentamiento semifinal, Dick Togo y GAINA unieron fuerzas para someter a The Great Sasuke y Jinsei Shinzaki en una intensa refriega.

En la batalla principal, MUSASHI y Kazuki Hashimoto concretaron la primera defensa del Campeonato de Perejas Tohoku. Tras la lucha, MUSASHI exigió una revancha por el Campeonato de Peso Jr. Tohoku ante Fujita “Jr” Hayato. El duelo tendrá lugar el 18 de marzo en Yahaba.

Los resultados completos son:

Michinoku Pro “NEW YEAR BATTLE BEGINNING 2023”, 15.01.2022

Takizawa City Workers’ Physical Education Center

1. Manjimaru venció a Yamaya Ringo con un STF.

2. Yapper Man 1, Yapper Man 2 y Gaia Hox derrotaron a Taro Nohashi, Ken45° y Rasse (7:00) cuando Yapper Man 2 colocó espaldas planas a Nohashi.

3. Brahman Shu y Brahman Kei vs. Ayumu Gunji y OSO11 – finalizó sin decisión, cuando OSO11 quedó fuera de control

4. Dick Togo y GAINA vencieron a The Great Sasuke y Jinsei Shinzaki (16:54) cuando GAINA colocó espaldas planas a Sasuke tras un Union Body Press.

5. Tohoku Tag Team Title: MUSASHI y Kazuki Hashimoto (c) derrotaron a Fujita “Jr” Hayato y Rui Hiugaji (30:53) cuando MUSASHI colocó espaldas planas a Hayato defendiendo el título