Michinoku Pro: Chocarán 2 duplas mexicanas de padres e hijos

La empresa Michinoku Pro Wrestling dio a conocer que los luchadores veteranos Sangre Azteca y El Pantera, tendrán una serie de presentaciones especiales para acompañar a su hijos, quienes hacen campaña de preparación en dicha compañía.
► Sangre Azteca y El Pantera en Michinoku Pro
La primera presentación confirmada tendrá lugar el 25 de octubre en el ShinKiba 1ST Ring de Tokio, donde El Pantera se unirá a El Pantera Jr. para enfrentar a Sangre Azteca y Sangre Azteca Jr. en una batalla que se ha denominado «Enfrentamiento Familiar» y es la estelar de dicho evento.
En esa función se contará también con la participación del luchador independiente mexicano Halcón Suriano Jr. quien se encuentra de gira en el Lejano Oriente, quien se pondrá a prueba en un mano a mano contra el veterano Taro Nohashi.
Pantera Jr. se encuentra en Michinoku Pro desde hace un año, cuando fue invitado a competir en la séptima edición del torneo Fukumen World League, exclusivo para enmascarados y del que resultó vencedor. Este logro le permitió contender por el Campeonato Tohoku Junior MPW, que conquistó en noviembre de 2024 y que perdería en mayo de 2025. Pero en julio lo recuperó cobrando venganza de Yasutaka Oosera y hasta la fecha se mantiene como monarca.
Sangre Azteca Jr. se incorporó a Michinoku en marzo, quedando bajo la batuta de Jinsei Shinzaki. Se ha visto una evolución luchística positiva, y junto con Ayumu Gunji conformó la dupla Demonios.
Pantera Jr. y Sangre Azteca Jr. fueron considerados para el proyecto «Lucha at the Dojo» que se transmite regularmente en el canal de Mas Lucha y donde es posible ver los entrenamientos que tienen en Michinoku Pro.