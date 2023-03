Michinoku Pro: “1st Kanjin Oogama League” Final

El torneo “1st Kanjin Oogama League” de Michinoku Pro llegó a su final desde el Iwate Michinoku Pro Dojo.

► “1st Kanjin Oogama League” Final

En la gran final del torneo individual, el poderoso enmascarado OSO11 se impuso a Ayumu Gunji en una recia refriega de casi veinte minutos de duración. Tras la batalla, OSO11 se hizo acreedor al trofeo que coronó su esfuerzo.

Los resultados completos son:

Michinok Pro “1ST KAIJIN OOGAMA LEAGUE CHAMPIONSHIP MATCH”, 25.02.2023

Iwate Michinoku Pro Dojo

1. MUSASHI venció a Yamaya Ringo (7:55) con un Crab Hold.

2. 1st Kanjin Oogama League – Final: OSO11 derrotó a Ayumu Gunji (19:16) con un Body Press.

Al día siguiente se desarrolló una lucha especial en la nieve, donde Taro Nohashi cobró venganza de la eliminación del torneo que sufrió de parte de Ayumu Gunji. Como réferi del combate fungió MUSASHI. La lucha fue reñida y primero terminó sin decisión al quedar ambos luchadores en espaldas planas. Pero las acciones se reanudaron y Nohashi terminó ganando el encuentro, ganando además 50000 yenes.

Los resultados completos son:

Michinoku Pro “LET’S FIGHT IN THE SNOW! THE 1ST SNOW PRO-WRESTLING”, 26.02.2023

1. 3 Way Match: Mr. Baseball venció a Yamatani Ringo y OSO11 (14:14) por Double Pin

2. Blow up the Nippachi! 50,000 Yen Snow Death Match: Taro Nohashi vs. Ayumu Gunji – finalizó en doble conteo fuera (5:35).

2a. Taro Nohashi derrotó a Ayumu Gunji (23:21) con un Bamiyan Stomp.