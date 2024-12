Michin y Chelsea Green definirán a la primera Campeona de Estados Unidos

El torneo por el Campeonato Femenil de los Estados Unidos WWE está cerca de culminar, y este viernes se realizaron las semifinales. Por un lado, Bayley enfrentó a Chelsea Green y en la otra semifinal, Michin mientras chocó con Tiffany Stratton.

La primera lucha fue precisamente entre Michin y Tiffanny, en un duelo donde Ms. Money In The Bank demostró que no solo merece el maletín, sino que es una gran rival; sin embargo, Michin fue una complicada rival, pues su fuerza fue fundamental para definir el combate y con eso Mia Yim clasificó a la siguiente ronda.

En la otra lucha, Bayley comenzó dominando y con buenos movimientos, poniendo a Chelsea en grave predicamento, pues pese a las buenas acciones, no pudo conseguir mantener el control casi en ningún momento.

Fue hasta que Piper Niven intervino para derribar a Bayley, que al fin Chelsea pudo controlar el encuentro. Pero esto no duró mucho, pues pronto Bayley volvió a atacar con todo a su rival, incluso con un suplex abajo del cuadrilátero.

Chelsea buscó a como diera lugar reaccionar y consiguió un par de golpes contra su rival y aunque Bayley volvió a tomar el control, una vez mas Piper intervino y finalmente con un rodillazo y un potente Unprettier, Chelsea se llevó el combate.

Ahora, Michin y Chelsea Green se enfrentarán en Saturday Night’s Main Event XXXVII, para definir a la primera Campeona de los Estados Unidos.