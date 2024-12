Michin revela el significado detrás de su nombre

Mia Yim regresó a WWE uniéndose a The OC, Karl Anderson y Luke Gallows durante su rivalidad con Rhea Ripley y el resto de The Judgment Day cuiando Triple H tomó el control creativo de la empresa. No mucho tiempo después, la luchadora pasó a llamarse Michin, lo cual recibió reacciones mixtas de los fanáticos. Ella comentaba lo siguiente entonces:

“Esa es una gran pregunta porque no sé. Creo que inicialmente era un apodo. Todo el tiempo, me dijeron que era un apodo. Lo más importante que quiero que todos sepan es que estoy de acuerdo con este nombre. Todo nuevo, no a todos les va a gustar. Lo entiendo, pero estoy bien con este nombre. Es mejor que Reckoning, así que no me voy a quejar de este nombre. Es un apodo ahora, y quién sabe, tal vez en el futuro, podría pasar a ser mi nombre. Si es así, también estoy de acuerdo con eso”.

► Una historia detrás

Hoy está posiblemente viviendo sus mejores tiempos como Superestrella –acaba de tener la oportunidad de convertirse en la primera Campeona de Estados Unidos de la historia– y todos están acostumbrados a cómo se llama. Y es ahora cuando Michin da a conocer que su nombre tiene un significado que proviene de su infancia:

«Cuando regresé y me uní a ellos, me dijeron, ‘Necesitas un apodo; eso es parte del grupo.’ Michin es algo que he tenido desde que era niña, de mi mamá. Ella solía llamarme a mí y a mi hermana locas, obviamente. Así que para mí, fue mi elección elegir este nombre». Michin añadió en Wrestling Classic que usar su nombre actual la ayuda a representar a Corea en el mercado global de la lucha libre. El término es coreano para ‘loca’.