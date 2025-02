Michin reconoce cuál es su gran problema en la WWE

No hace mucho, Chelsea Green explicaba que se sentía mal por sus oponentes en WWE cuando los fanáticos la apoyaban a ella siendo heel: «En realidad, me siento peor por mi oponente. No se trata necesariamente de mí, sino de que mi oponente no está recibiendo la reacción que merece como babyface. Eso me hace sentir incómoda. Porque, como una ex babyface, no me gustaría estar en esa posición. Ahí es donde tengo problemas. Es donde he hablado con los escritores: ‘¿Cómo podemos escribir algo que quizás moleste un poco al público y podamos girar esto a nuestro favor?’ Pero al final del día, el Universo WWE y los fans de la lucha libre profesional en general son inteligentes«.

Y la primera que nos viene a la mente es Michin, con quien la Campeona de Estados Unidos ha estado rivalizando durante semanas. Efectivamente, pese a ser ella la babyface, el respetable siempre ha preferido a la «Hot Mess». Pero eso no se debe únicamente a esta, que sin duda se ha ganado el cariño del público, sino también a su rival, quien no es capaz de conectar con los fans, como ella misma reconoce:

«Esa es una gran pregunta porque ni siquiera yo sé cuál es mi personaje. Soy muy mala con eso… Puedo luchar increíblemente bien, pero sé que mi mayor obstáculo es que tengo problemas para conectar con el público porque todavía estoy tratando de descubrir quién es mi personaje. En NXT, era la chica ruda del barrio. En la lucha libre, se supone que tienes que ser tú mismo, pero llevado al extremo. Así que realmente querían que interpretara ese personaje, y simplemente me sumergí en él. Pero ahora, soy una gamer, solo quiero ir a casa, estar con mis perros.

«Soy muy tranquila y relajada. Es difícil transmitir eso a los fanáticos casuales. Los que nos ven en transmisiones en vivo o en YouTube lo saben, pero alguien que recién empieza a ver lucha y pone el canal, no tiene idea de quién soy. Tiffany Stratton es la Paris Hilton de WWE: rubia, rica, bonita, muy presumida. Rhea Ripley es la chica gótica. Y yo… bueno, muchos de nosotros también somos gamers. Hay otros gamers aquí. Todavía estoy tratando de descubrir quién soy.

«Me cuesta ser vulnerable con el público porque, especialmente en redes sociales, la gente es muy cruel. No quiero mostrarles todo de mí porque sé que lo van a distorsionar, van a decir alguna estupidez y eso solo me va a molestar. Así que en este momento estoy tratando de navegar todo eso. Pero cuanto más trabajo en televisión, más me ayuda. Estoy mostrando más mi cara y sintiéndome más cómoda luchando en televisión«.