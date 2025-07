Siempre se piensa que debe ser fantástico tener fama y dinero pero la estrella de cine Ben Affleck asegura que es mucho mejor lo segundo que lo primero. Él es el primero que me vino a la mente pero ya hablando de Superestrellas WWE no faltan quienes han tenido terribles experiencias debido a ser famosos. No sé hasta qué punto hay más luchadoras que luchadores pero últimamente lo hemos visto con Liv Morgan o Roxanne Pérez: acoso, amenazas de muerte…

► Michin, las faldas y un fan perturbador

En esta ocasión conocemos el relato de una compañera de ambas: Michin. Durante una reciente entrevista en Ring The Belle la luchadora antes conocida como Mia Yim revela que ya no utiliza faldas en sus combates y que su costurera le está modificando todos sus atuendos para que no ocurra ningúna situación desafortunada y a la vez se sienta lo más cómoda posible luchando. Esto después de vivir un momento feo con un fanático.

“Ella hizo como… la parte de arriba del equipo de lucha, que cubría un poco más, y mis shorts… los unió a mi falda, así que si la falda se subía, igual todo quedaba cubierto. Pero aún así… nunca lo voy a olvidar. Hice un súplex alemán. Recuerdo que hice eso, y a la mañana siguiente alguien del público tenía una foto mía mientras hacía el puente así, y la habían tomado desde un ángulo muy… fue tan espeluznante, me molestó mucho. Y es que yo lucho como un hombre. No pienso en la ropa como: ‘Ok, no puedo hacer este movimiento porque se va a ver más de lo que quiero’. Yo simplemente lucho, sin importar nada. Y ver esa foto fue como… no puedo usar más faldas. Ya no quería usarlas. Fue divertido, pero también un poco traumático. No fue culpa de la empresa, fue un tema personal de comodidad… porque por dentro, soy como un chico.”