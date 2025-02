Michelle McCool y su lección de valentía en Royal Rumble 2023

La flamante miembro del Salón de la Fama WWE, Michelle McCool, recordó su entrada sorpresa durante el Royal Rumble femenil en el 2023, cuando entró al combate desde la multitud, y tuvo una buena participación durante los 14 minutos que permaneció en el ring, logrando un par de eliminaciones antes de ser sacada de la contienda por Rhea Ripley.

► Michelle McCool recuerda su participación en Royal Rumble 2023

Michelle McCool reveló durante su aparición en «Insight» que la WWE le pidió que ingresara al Royal Rumble 2023 con poca anticipación, lo que le dio poco tiempo para prepararse para el combate, situación que se hizo evidente una vez que subió al ring. No obstante, aceptó el reto para poder enseñarle una lección de valentía a su hija, quien también es una gran fanática de la WWE.

«Sí, fue divertido. Fue interesante. Ya conté la historia antes. Me llamaron con muy poca anticipación. Creo que fueron ocho, nueve días, me preguntaron si quería hacerlo y les dije: ‘Oh, rayos… quiero decir, sí, haré ejercicio’. Pero estoy segura de que lo has escuchado un millón de veces, la forma del ring es un juego completamente diferente. Creo que en un momento dado, estaba como en una esquina con… o Piper o Naomi… y pensé: ‘Denme un segundo, estoy cansada’«.

«La verdad es que Mark (The Undertaker) y yo hablamos de esto. Nuestra hija tenía algunas dificultades, es perfeccionista y, si no puede hacer algo en el primer intento, se enoja mucho. Así que fue una especie de lección. Le dije: ‘¿Sabes qué? Voy a hacerle saber que esto es algo que a mamá le da un poco de miedo hacer con tan poca anticipación. No sé si estoy lista para hacerlo, pero podemos tener miedo y ser valientes al mismo tiempo y salir y hacerlo'».