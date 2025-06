Ya es oficial que Michelle McCool será una de las entrenadoras de la segunda temporada de WWE LFG (Legends & Future Greats) junto a su esposo, The Undertaker, Shawn Michaels, Booker T y Bully Ray, quienes ya ocuparon ese rol en la primera. Ella, por su parte, también ha entrenado antes a las nuevas generaciones de la empresa en el Performance Center.

Ahora, ¿es la exluchadora una impostora en ese papel y al lado de las leyendas mencionadas? Es esta una pregunta que nos hacemos después de escucharla diciendo lo siguiente en Sports Illustrated:

«No sé si podría hacerlo cada semana detrás de cámaras. Pero realmente he disfrutado trabajar con los chicos allá abajo (en el territorio de desarrollo). Al principio, me sentía un poco como una impostora. Pensaba: ‘Estoy con él (probablemente The Undertaker), con Booker, con Bubba, y Shawn está dirigiendo todo, y yo aquí diciéndoles qué hacer delante de estos chicos…’. Me habría sentido tan nerviosa, tan intimidada cada día. Es increíble que ellos simplemente puedan salir ahí, actuar, recibir críticas y mejorar semana tras semana.

Pero lo he disfrutado mucho. Creo que he encontrado mi ritmo, y realmente me ha gustado la parte de entrenar, poder ayudar tanto a los chicos como a las chicas, y creer que de verdad tengo algo que aportarles, y tener esa confianza. Así que sí, lo he disfrutado. No sé si podría hacerlo todas las semanas en la televisión, pero con los del desarrollo, lo he disfrutado muchísimo.»