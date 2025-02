Michelle McCool: «Si no fuera la novia del Undertaker…'»

Michelle McCool y The Undertaker comenzaron a salir alrededor de 2007. Su relación se hizo más evidente en los años siguientes, y finalmente se casaron el 26 de junio de 2010. Desde entonces, han estado juntos y viviendo en familia.

► Un comienzo no del todo fácil

Todo les ha ido a las mil maravillas pero en los comienzos de su relación romántica tuvieron que superar algunas situaciones no del todo agradables, como recuerda McCool en Insight with Chris Van Vliet:

«Solo sé que no era la única que salía con alguien ahí, y definitivamente no vi que eso le pasara a nadie más. ¿Se sintió personal? No tanto para mí, sino porque él es el más grande, es el referente para todos. Así que creo que la gente lo veía de manera diferente. Piensan que tiene todo el poder que quiera.

Puedes preguntarle a él, y la verdad es que soy tan terca que nunca necesito ayuda para pelear ninguna batalla, para luchar por una historia o para proponer una idea. Puedo mirarme al espejo y decir con seguridad que eso nunca ha pasado.

Ahora, hubo un incidente con un tipo y tuve que rogarle [a Undertaker] que no dijera nada, aunque este tipo estaba llamando a Mark para hablar con él, disculparse y todo lo demás. Pero Mark no le contestó. Lo dejó sudando por varias semanas. Está todo bien ahora, yo estuve bien, totalmente bien.

Solo quiero decir que esa es mi naturaleza, mi carácter, siempre he sido así, hasta el extremo. No necesito ayuda de nadie, puedo resolver las cosas por mí misma. Pero había escritores que literalmente tiraban sus papeles diciendo: ‘Si ella no fuera la novia de The Undertaker…’

Puedo hacer la vista gorda muchas veces, pero también sé defenderme. Hubo algunas ocasiones, muy pocas, en las que ya había hablado con alguien más temprano en el día y me trataron de una forma. Luego, al verme con Mark, cambiaban su actitud. Y ahí tenía que decirles: ‘Adivina qué, no he cambiado en 10 minutos, así que trátame igual que cuando él no estaba aquí’.»