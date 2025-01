Michelle McCool quiere estar en Royal Rumble 2025

WWE llevará a cabo el Royal Rumble 2025 en el Lucas Oil Stadium en Indianápolis, Indiana, el sábado 1 de febrero, y hasta el momento cuenta con cuatro encuentros confirmados, incluyendo los dos combates tradicionales de treinta personas:

John Cena, CM Punk, Seth Rollins, Drew McIntyre, LA Knight, Shinsuke Nakamura, Jey Uso, Roman Reigns, Rey Mysterio, Sami Zayn y 20 luchadores por confirmar. Royal Rumble femenil: Nia Jax, Bayley, Charlotte Flair, Liv Morgan, Naomi, Bianca Belair, Raquel Rodríguez y 23 luchadoras por confirmar.

Nia Jax, Bayley, Charlotte Flair, Liv Morgan, Naomi, Bianca Belair, Raquel Rodríguez y 23 luchadoras por confirmar. CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE, LUCHA DE ESCALERAS: Cody Rhodes (c) vs. Kevin Owens

Cody Rhodes (c) vs. Kevin Owens CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: DIY (c) vs. Motor City Machine Guns

► Michelle McCool no quiere volver a luchar a tiempo completo

Como era de esperarse y ha sido costumbre en los últimos años, nunca se confirman todos los nombres de los treinta participantes en los tradicionales Royal Rumble antes del evento, lo cual deja abierta la posibilidad a las sorpresas, retornos, debuts y demás. De hecho, también le deja la oportunidad a que algunas de las estrellas o ex estrellas expresen sus intenciones de participar en el evento.

En relación al Royal Rumble femenil, donde todavía hay 23 cupos disponibles, una de las que ya ha expresado sus intenciones de participar es la miembro del Salón de la Fama WWE, Michelle McCool, quien ya está retirada y no tiene intenciones de volver a tiempo completo, pero cree que todavía es capaz de competir. De hecho, recientemente recurrió a su cuenta de X para expresar sus intenciones de participar en la edición de este año, acompañándolo de una foto de sí misma como la participante número 10.

«HABLANDO EN SERIO: desde que me retiré, nunca he tenido ‘conversaciones serias’ con nadie sobre otra carrera… ¡¿no digo que no sería bueno?!?! Estoy segura de que puedo ir, así que aquí está mi pregunta: ¡Todo lo que tienes que hacer es ‘declararte hoy mismo para el Rumble?’ #IMPECABLE 😂💙😂 Lo siento, vi esto y realmente me hizo pensar. #wwe #royalrumble #esrealmenteasídesencillo #quiénlohizo 😂»

La miembro del Salón de la Fama WWE compitió anteriormente durante el Royal Rumble femenil en el 2023, logrando un par de eliminaciones antes de ser sacada por Rhea Ripley. Hasta el momento, se desconoce si formará parte del Royal Rumble 2025, pero las posibilidades están intactas, sin duda.