Michelle McCool irá al Salón de la Fama WWE

Hace un par de semanas, WWE anunció que Triple H, una de las figuras más influyentes en la historia de la lucha libre, será el gran homenajeado en la ceremonia del Salón de la Fama de 2025, con Shawn Michaels y The Undertaker haciendo oficial el anuncio en la sede de WWE, tomando por sorpresa a «The Game». Evidentemente, era cuestión de tiempo para poder conocer los nombres que lo acompañarán este año.

Precisamente, hace pocos minutos se conoció que Michelle McCool finalmente estará recibiendo el reconocimiento que muchos fanáticos han estado esperando, ya que es la segunda nominada para el Salón de la Fama WWE de este año. Durante una aparición en Get Up de ESPN, Triple H confirmó que McCool será incluida como parte de la Clase 2025 del Salón de la Fama WWE, y acompañando al propio Triple H. Sin embargo, el Director de Contenido de la WWE también decidió hacerlo de una forma especial, aprovechando que la ex luchadora estaba junto a su esposo, The Undertaker, en el set.

«Undertaker y Shawn Michaels decidieron que querían superarme. Querían tomar una decisión ejecutiva y querían venir a uno de nuestros eventos en la oficina y sorprenderme y decirme que estaba siendo incluido en el Salón de la Fama, lo cual fue una sorpresa increíble. Pero de parte de ellos dos, Shawn y The Undertaker, esto parecía simplemente superarme».

«La parte hermosa de mí en este momento es ser la que devuelva el favor. Así que quería venir aquí hoy para tomarme un momento para decir: Michelle, la temporada de WrestleMania está sobre nosotros, lo que significa que la temporada del Salón de la Fama está sobre nosotros. Pero me gustaría decirte ahora mismo: estás siendo incluida en el Salón de la Fama”.

Triple H welcomes Michelle McCool to the WWE Hall of Fame on @GetUpESPN

«One of the women that transformed what we do.»

