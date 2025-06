Michelle McCool dispuesta a ir a Evolution 2

El evento premium en vivo 100% femenil, Evolution 2, se llevará a cabo el 13 de julio de 2025, en vivo desde Atlanta, Georgia, y será cuestión de tiempo que se confirmen los combates que se llevarán a cabo. Si bien es conocido que las principales estrellas del elenco actual estarán presentes, pero también podría haber espacio para algunas ex luchadoras, tal como ocurrió en la primera edición.

► Michelle McCool solo espera la llamada de WWE

Durante una entrevista reciente con WrestleStar, le preguntaron a Michelle McCool si estaría dispuesta a participar en Evolution 2, ya sea en un combate individual o en una batalla campal, y la miembro del Salón de la Fama dijo que estaba dispuesta hacerlo, bastando solo una llamada. También mencionó que ha estado entrenando un poco útimamente, se siente bien en el ring y que siempre haría cualquier cosa por WWE.

«Sí. Siempre digo que estoy a solo una llamada de distancia. Me gusta… bueno, de hecho he estado un rato en el ring y me siento bastante bien. Si me lo piden, allí estaré. De hecho, me encantaría una reunión genial. Creo que Layla por fin está volviendo a la escena.»

«Pero mira, siempre estoy dispuesta a luchar, siempre estoy lista. No me han llamado, pero me encantaría hacer cualquier cosa que me pidan. Simplemente me encanta… Mira, creo que tengo una más. Siempre digo que tengo una más dentro de mí. No soy tan buena como antes, pero soy tan buena como siempre. Sí, la arrasé, pero sí, valgo para una más.»

La WWE aún no ha anunciado oficialmente quién participará en Evolution 2, pero Michelle McCool ha dejado claro que quiere competir porque siente que aún tiene una lucha más en el tanque. Veremos si llega a concretarse su aparición.