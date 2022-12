‘Demolidor’ Michel Pereira está cansado de esperar la estancada división de peso welter. El atleta brasileño llamó recientemente a Khamzat Chimaev , Stephen Thompson, Li Jingliang y Colby Covington.

Pereira de Brasil se encuentra actualmente en una racha de cinco victorias consecutivas y está clasificado entre los 15 primeros de la división de peso welter de UFC . Pero no ha podido pelear desde mayo de 2022.

Michel Pereira quiere pelear específicamente en UFC 283, que se realizará en Río de Janeiro, Brasil, en enero de 2023, pero nadie le ha dicho que sí. En una entrevista con Ag Fight , ‘Demolidor’ explicó:

«Pelearía contra (Li) Jingliang, el que Chimaev casi mata. Esta pelea me la ofrecieron y la acepté, se la ofrecieron a él y la rechazó. No sé lo que esos tipos están pensando, la razón por la que no pelearán conmigo. Pelearía con (Colby) Covington. Realmente me gustaría pelear contra (Khamzat) Chimaev, porque habla demasiado. Pelearía con Thompson. Los únicos con los que no pelearía son (Vicente) Luque y (Gilbert) Burns. El resto de ellos, estoy listo para ellos, todos pueden venir a mí. Pregunto, pero no lo aceptan. Son mariquitas. El que quiera, aquí estoy”.

“Estoy entrenando, estoy listo. Mis mánagers están tratando de conseguirme una pelea en Río, pero ha sido difícil encontrar un oponente. Esos son tipos que son demasiado exigentes. He estado esperando que los muchachos clasificados en mi división se animen y peleen conmigo”.