Michel Pereira: «El cambio al peso mediano es permanente»

Podría calificarse como un “¡no, claro!” tipo de declaración, pero Michel Pereira se siente mejor que la mayoría de las semanas de pelea porque no tiene que reducir 15 libras extra.

Pereira regresará a la división de peso mediano el sábado en UFC Fight Night 230. Ha peleado antes en 185 libras, pero no en UFC, donde ha sido peso welter. Pero a principios de este año perdió el peso por tres libras para una pelea contra Stephen Thompson, y la pelea fue descartada. Entonces Pereira tomó la decisión de volver a subir y parece que ha estado disfrutando el cambio.

“Estoy muy feliz, preparado, emocionado en esta nueva división porque no necesito bajar mucho de peso. Me siento muy bien como peso mediano en este momento. Tengo mucha más energía, por eso entrenaba más y mejor. Soy confidente. A partir de ahora seré un peso mediano. Me siento mejor. Mi vida personal es mejor siendo un peso mediano. Incluso cuando era peso welter, entrenaba con tipos grandes, y siempre fui el tipo más grande como peso welter. Pero ahora me siento como si fuera un peso mediano. Mi cuerpo es de peso mediano, así que me quedaré en esta división de peso”.

Pereira dijo que solía reducir alrededor de 45 libras cuando peleaba en peso welter. Y sin duda, eso se trasladó a su vida fuera del deporte.

«Estoy enamorado de mi vida en este momento. Me encanta el hecho de ser un peso mediano. Incluso estaba haciendo bromas detrás del escenario porque no me gustaba hacer entrevistas cuando estaba adelgazando. Ahora estoy feliz.»

Pereira (28-11 MMA, 6-2 UFC) dijo que se siente lo suficientemente bien antes de su pelea contra Andre Petroski (10-1 MMA, 5-0 UFC) el sábado como para subirse al ring para pelear contra Khamzat Chimaev. Con poca antelación la próxima semana en Abu Dhabi ahora que Paulo Costa está fuera.