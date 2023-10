Michel Pereira descarta pelear con Stephen Thompson

Es posible que Michel Pereira haya encontrado un nuevo hogar en las 185 libras. Después de una carrera de altibajos en las 170 libras, Pereira hizo su debut en el peso mediano de UFC el sábado pasado con un explosivo final de 66 segundos sobre Andre Petroski en UFC Vegas 81 .

«Fue mucho mejor. Solo tuve que reducir 10 libras en la semana de la pelea. Entrené más, me preparé más. Me sentí mucho mejor. Simplemente seguí entrenando”.

Pereira, de 30 años, atravesó a Petroski con sorprendente facilidad. Después de competir ocho veces como peso welter de UFC, “Demolidor” saltó una división y plantó a Petroski en la lona con una derecha limpia al comienzo de los intercambios iniciales de la pelea. Luego, Pereira se abalanzó con golpes de seguimiento para poner fin a la racha invicta de 5-0 de Petroski en el UFC y arrebatarle el impulso a uno de los prospectos más prometedores del peso mediano.

«Sabía que lo iba a noquear, pero no imaginé que iba a ser tan rápido. Él era el tipo [prometedor]. Estuvo realmente bueno, venía de una victoria, así que me sorprendió”.

El paso de Pereira al peso mediano no fue inesperado. El veterano brasileño tomó la decisión de cambiar de categoría de peso después de un desastroso corte de peso en julio pasado para su pelea de UFC 291 contra Stephen Thompson . Pereira inclinó la balanza a 174 libras para el enfrentamiento, tres libras por encima del límite sin título para una pelea de peso welter.

Era la segunda vez que Pereira faltaba peso en UFC después de haber inclinado previamente la balanza a 172 libras para una pelea de 2019 contra Tristan Connelly , y Thompson no estaba contento. “Wonderboy” finalmente se negó a aceptar el fallo de Pereira y la pelea fue cancelada.

“Quería pelear, por supuesto. Estaba listo y preparado. Sufrí mucho para perder peso para esa pelea, así que obviamente estaba molesto. Pensé que era un poco cobarde. En toda mi carrera, nunca vi algo así. Pero al mismo tiempo, estaba en su derecho [a rechazarlo]”.

Pereira dijo el lunes que cree que la oportunidad de pelear contra Thompson ya pasó, sin embargo, se negó a cerrar la puerta a un posible regreso a las 170 libras.

Por ahora, sin embargo, el nuevo contendiente de peso mediano busca extender su racha de seis victorias consecutivas en UFC y capitalizar su nuevo impulso en las 185 libras.

“Ya hablé con mi manager porque quiero regresar y pelear a más tardar en diciembre”.

“No sé mucho sobre esta nueva [división], pero hay una pelea que realmente me gusta, realmente lo disfruté, es un poco un showman, su nombre es [Israel] Adesanya. Creo que sería una pelea muy divertida, él y yo. No tengo nada contra él. Soy un admirador, así que me gustaría pelear con él si pudiera”.