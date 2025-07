Michel Pereira decidido a «matar o morir» en UFC Fight Night 257

Michel Pereira ha trabajado en su inglés y sus habilidades de lucha antes de su enfrentamiento en UFC Fight Night 257 con Marco Tulio.

Pereira (30-13 MMA, 9-4 UFC), quien ahora reside a tiempo completo en Nevada y entrena en Xtreme Couture, busca crecer en todas las áreas de su vida mientras se prepara para regresar al octágono con Tulio (14-1 MMA, 2-0 UFC) para una pelea de peso mediano en la cartelera del 23 de agosto en el Mercedes-Benz Arena en Shanghai ( ESPN+ ).

Después de una racha de ocho victorias consecutivas en la UFC, Pereira ahora ha perdido peleas consecutivas contra Anthony Hernández y Abus Magomedov, donde su defensa de agarre quedó expuesta.

Ha trabajado con ahínco para mejorar sus habilidades y, por ello, ha hecho algunos cambios. Sin embargo, la emoción está en su ADN, y Pereira afirmó que no se presentará a pelear con una identidad diferente.

«Creo que mi plan es diferente al de la última pelea. He entrenado muy bien ahora. Es mejor no hablar de esto. A mis fans les gustará este plan. Tengo 43 peleas, así que para mí es mi estilo. Es fácil. Entreno todos los días y en la pelea soy el mismo. Mi estilo es el mismo. No hay presión».