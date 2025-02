Michael Perman, de CW Network, supervisará WWE NXT

La cadena CW Network nombra a un nuevo vicepresidente sénior de deportes y, entre otras funciones que desempeñará, se encargará de supervisar WWE NXT. A continuación, podemos leer el comunicado completo a falta de un día para el primer evento premium de la marca en 2025, Vengeance Day.

► Nuevo vicepresidente sénior de deportes

MICHAEL PERMAN DESIGNADO VICEPRESIDENTE SENIOR DE DEPORTES EN THE CW NETWORK

BURBANK, CA (13 DE FEBRERO DE 2025) – The CW Network anunció hoy que ha nombrado a Michael Perman como Vicepresidente Senior de Deportes. El Sr. Perman comenzará con sus nuevas responsabilidades de inmediato y reportará a Brad Schwartz, Presidente de The CW Network. En este puesto recién creado, el Sr. Perman supervisará toda la estrategia, programación y derechos de medios en nombre de CW Sports.

El Sr. Perman aporta más de 20 años de experiencia con tres marcas de medios deportivos de renombre mundial en su nuevo rol, habiendo trabajado recientemente como Vicepresidente Senior de Derechos de Medios Globales en Aggregate Sports, una agencia de medios que trabaja con propiedades deportivas de primer nivel para aumentar su valor, generar ingresos y negociar acuerdos de derechos de medios. Anteriormente, el Sr. Perman fue Vicepresidente de Programación en NBC Sports Group, donde supervisó adquisiciones, planificación de programas y programación para NBC y NBCSN, incluyendo varias propiedades clave como NASCAR, la Liga Nacional de Hockey, IndyCar y el Tour de Francia. Antes de la fusión entre Comcast y NBC Universal, Perman se desempeñó como Director de Programación para el canal deportivo de cable propiedad de Comcast, donde gestionó las relaciones de la red con UFC, boxeo y deportes universitarios.

«Con el crecimiento acelerado de nuestra programación deportiva, estamos emocionados de incorporar a un profesional consumado como Mike Perman a nuestro equipo de ejecutivos experimentados de la industria, productores y talentos que lideran la transformación de The CW en un destino imperdible para eventos deportivos en vivo», dijo Brad Schwartz, Presidente de The CW Network. «Con casi 400 horas de contenido deportivo al año bajo el liderazgo de Mike, incluyendo NASCAR, WWE, ACC, Pac-12, Grand Slam Track e Inside The NFL, estamos seguros de que desempeñará un papel significativo en el éxito continuo de CW Sports.»

Antes de NBC Sports, el Sr. Perman se desempeñó como Director de Programación Internacional en la National Basketball Association, donde fue responsable de crear y supervisar las operaciones diarias de NBA TV International y la programación de la NBA en todo el mundo. El Sr. Perman también jugó un papel fundamental en la construcción de la marca NBA a nivel global.

«Estoy emocionado de poder ofrecer programación deportiva de primera clase a través de las plataformas de transmisión y digitales de The CW, ampliamente disponibles, mientras fomento relaciones sólidas y duraderas dentro del mundo deportivo«, dijo el Sr. Perman. «Juntos, continuaremos transformando la red en un destino de primer nivel para los fanáticos, ofreciendo eventos deportivos en vivo dinámicos y programación atractiva.»

El Sr. Perman estará ubicado en la oficina de The CW en Nueva York.

Acerca de The CW Network

The CW es la quinta red de transmisión más importante de Estados Unidos y llega al 100% de los hogares de televisión del país. The CW ofrece 15 horas de programación de entretenimiento en horario estelar por semana, además de casi 400 horas de deportes al año, siendo la casa de transmisión de los partidos de fútbol y baloncesto de la ACC, los partidos de fútbol de Pac-12, «Inside the NFL», WWE NXT y la Serie Xfinity de NASCAR. La CW App, completamente soportada por anuncios y con más de 100 millones de descargas hasta la fecha, está disponible de manera gratuita para los consumidores en todas las principales plataformas y es hogar de los últimos episodios y temporadas de la programación estelar de The CW, así como una biblioteca de contenido entretenido de cine y televisión para ver bajo demanda. The CW es propiedad en un 75% de Nexstar Media Group, Inc. (NASDAQ: NXST), una empresa de medios diversificada líder y el grupo de afiliados más grande de CW. Para obtener más información sobre The CW, visite www.cwtv.com».