Michael Page y una posible pelea con Alex Pereira

Ha tardado un poco, pero parece que Michael «Venom» Page (23-3 MMA, 2-1 UFC) ha demostrado ser uno de los golpeadores más peligrosos de la UFC. El «MVP» pasó de Bellator al líder mundial a principios del año pasado, tras haber pasado una década recopilando una fascinante lista de nocauts.

El británico de 37 años impresionó en su debut en el octágono contra Kevin Holland en el UFC 299 el pasado mes de marzo, pero luego salió mal parado de una decisión en tres asaltos contra Ian Machado Garry en el UFC 303 durante la Semana Internacional de la Pelea en junio.

Muchos aficionados esperaban que Page tuviera problemas contra el hasta entonces invicto Shara Magomedov en el evento coestelar del pasado sábado en el UFC Arabia Saudí, pero en su lugar superó a «Bullet» en la pelea de pie para demostrar que pertenece a la máxima categoría.

Esa pelea tuvo lugar en una categoría de peso superior a su habitual 170 libras, y Page ha pasado los últimos días dejando caer que incluso podría subir a 205 libras si se presenta la oportunidad adecuada.

«Sí, definitivamente puedo verme haciendo una pelea (en una categoría de peso) de nuevo», dijo Page con entusiasmo mientras era entrevistado por Ariel Helwani esta semana.

«Cuando peleo con tipos a los que les gusta golpear, pelearía hasta en el peso pesado, no me perturba porque es golpear y por mucho que estos tipos tengan poder, tienen que aterrizar algo para que sea efectivo, y ves cuánto frustro a la gente, ves cuántos golpeadores talentosos no tienen idea (contra mí), no tienen respuestas cuando se trata de su espacio favorito cuando estoy frente a ellos. Así que puedo hacerlo en cualquier peso, ¿me entiendes? Así que al 100%, si la pelea es lo bastante emocionante y coincide bien, entonces al 100% puedo subir».

Page se había burlado de una posible pelea contra el ex campeón de peso semicompleto Jiri Prochazka a principios de semana, y reveló a Helwani que la idea surgió de su experiencia de entrenamiento con la estrella checa.

«Era más bien un ejemplo de lo que sería una pelea divertida», explicó. «He entrenado con él antes. Estuvo mucho tiempo en nuestro gimnasio (London Shootfighters) ayudando a Karlos Vemola (ex campeón de Oktagon), y también nos entrenamos con regularidad. Entiendo su estilo y él entiende el mío. Hemos tenido buenos sparrings, así que sería una pelea emocionante. ¿Alguien más con ese estilo loco, que quiera quedarse ahí y golpear? Entonces sí, estoy preparado al 100%».

Aunque Page parece confiar en su capacidad para plantarse y golpear a la mayoría de los peleadores, hay un golpeador condecorado en la UFC al que no quiere enfrentarse.

«Ese tipo es peligroso», bromeó cuando Helwani mencionó al actual campeón de 205 libras Alex Pereira, “¡Me mantengo alejado de él!”.