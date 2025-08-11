Michael «Venom» Page está listo para ofrecer algo espectacular en Chicago.

Tras vencer a Shara Magomedov en febrero, la ex estrella de Bellator regresará al octágono este sábado 16 de agosto para una pelea de alto riesgo contra el eterno contendiente de peso mediano, Jared Cannonier, en UFC 319.

Hasta el momento, Page tiene un récord de 2-1 en la UFC, con dos victorias por decisión bastante dominantes sobre ‘Bullet’ y Kevin Holland. Pero esta vez, ‘Venom’ planea dejar huella y brindarles a los fans un momento inolvidable en ‘La Ciudad de los Vientos’.

«Siempre he llegado a una pelea buscando un nocaut«, le dijo Page a Ariel Helwani al hablar de su próximo enfrentamiento con Cannonier. «Voy a la pelea para darles eso a los fans«.

Puede que Page no sea conocido por sus nocauts espectaculares, pero eso no significa que sea incapaz de hacerlo. Pregúntenle a Evangelista Santos…

Aferrado a su puesto número 8 en el ranking de peso mediano, Cannonier buscará su segunda victoria consecutiva tras una impresionante actuación de recuperación contra Gregory «Robocop» Rodrigues en febrero.

Antes de eso, «Killa Gorilla» había perdido dos combates consecutivos contra Nassourdine Imavov y Caio Borralho, dos peleadores que se enfrentarán en UFC París para determinar al próximo aspirante al título de la división de peso mediano.

► «Venom» afirma que su ascenso de peso wélter a peso mediano se debió a especulaciones políticas.

Page suele competir en peso wélter, pero tras tener dificultades para conseguir peleas con figuras importantes en su división natal, «Venom» decidió ascender a peso mediano, donde el ambiente político es menos intenso.

“Quiero todo el humo, quiero ir donde está el humo”, declaró Page a The Independent. “Parece que los chicos de la división de peso wélter no tienen mucha fuerza. Parece muy político, es demasiado técnico el tema de quién pelea contra quién.

“Hay incluso más gente con más posibilidades de conseguir la oportunidad por el título [que en el peso mediano], así que muchos no quieren aceptar esas peleas peligrosas si no es necesario. Y para colmo, Islam [Makhachev] también está ascendiendo, lo que la frena aún más”.

Una victoria sobre Cannonier en ‘Chi-Town’ catapultaría a Page al top 10 de la división de peso mediano, convirtiéndolo instantáneamente en un contendiente no en una, sino en dos categorías de peso.