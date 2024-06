Michael Page llama a Ian Garry una mala versión BBL de McGregor

Michael Page tiene algunos pensamientos poco halagadores sobre Ian Machado Garry. En junio, Page pelea contra Garry en UFC 303. Cuando se anunció la pelea, muchos fanáticos se sorprendieron por el momento, ya que solo un mes después, UFC regresa a Manchester para UFC 304, y muchos esperaban que el peleador inglés fuera parte de esa cartelera. Y según Page, ese era originalmente el plan, antes de que Garry arruinara las cosas.

«En cierto modo confirmaron: ‘Sí, Manchester probablemente será ese momento‘».

“De hecho, pregunté por Ian Garry y me dijeron que no estaba disponible porque está peleando con Colby [Covington]. Luego escuché que Colby, creo que hay un problema médico o algo así. … Dijeron que no podrá asistir, así que puedes aceptar esa pelea y la haremos en junio. Y yo dije: ‘¡Sí! ¡Vamos!‘ Y luego me di cuenta del momento: ‘En realidad, para ser justos, ¿podemos hacerlo en Manchester? Ustedes ya me dijeron que iba a ser Manchester, ¿podemos hacerlo allí? Que tiene sentido. Él es un chico irlandés, yo soy un chico inglés. Que tiene sentido.’

“Ian Garry dijo que no lo haría en ningún otro programa excepto en junio, y se jactaba de haber aceptado la pelea. Lo encontré gracioso porque creo que pensó que estaba rechazando la pelea, donde solo pedí que se pospusiera un mes más tarde para darme un poco más de tiempo. Entonces parecía un poco emocionado porque supuestamente yo no aceptaba la pelea, y yo dije que no. Para esa pelea lo haré con poca antelación, no es un problema para mí. Simplemente hubiera preferido retrasarlo un mes más para tener un poco más de tiempo”.

Si bien el momento puede ser un poco extraño, hay un beneficio importante al competir en la cartelera de la Semana Internacional de la Pelea: Conor McGregor . McGregor encabeza UFC 303 contra Michael Chandler , lo que hace que esa cartelera sea probablemente el evento de UFC más importante del verano. Y “Venom” cree que esa fue la razón por la que Garry se mantuvo firme en no cambiar la fecha.

“Creo que se burla de Conor McGregor. Es como la versión falsa de Conor McGregor. Si Conor McGregor era una mujer bonita y natural, es como la versión BBL, una mala versión BBL. ‘BBL’ Garry.

(Nota: «BBL» se refiere a «levantamiento de glúteos brasileño» y es un término que ha despegado en las redes sociales recientemente para referirse a un facsímil barato o una versión de baja calidad de algo).