Michael Page interesado en pelear contra Leon Edwards en Reino Unido

Michael Page está listo para todos ellos, pero tiene la vista puesta en una pelea específica. Tras su decisión sobre Shara Magomedov en el evento co-principal de UFC Fight Night 250, el llamativo atacante hizo su llamado para una de las peleas británicas más importantes que se pueden hacer en MMA hoy en día.

Page (23-3 MMA, 2-1 UFC) mostró su interés en pelear contra el ex campeón de peso welter de UFC Leon Edwards en suelo británico.

“El único del que hablo es de Leon Edwards, pero eso es más bien en un lugar específico. Es solo para el Reino Unido. No es por él. Simplemente creo que la pelea sería genial para mis fanáticos en el Reino Unido”.

Para esta actuación, Page subió de 170 a 185 libras para enfrentarse a Magomedov, un golpeador invicto en ese momento. Aunque ganó la pelea de manera decisiva a pesar de ser el menos favorecido contra un peleador más pesado y mucho más joven, «Venum» no está muy contento con su actuación. Todavía está buscando esos finales destacados que lo hicieron famoso en Bellator.

“Quiero hacer mucho ruido y no he conseguido el momento destacado que quería, todavía. Pero si puedo seguir consiguiendo algunos enfrentamientos emocionantes, ¿por qué no (seguir luchando)?”.