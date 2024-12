El peso welter de la UFC, Michael «Venom» Page, cree que Shavkat Rakhmonov tendrá que ser mucho mejor de lo que fue el pasado fin de semana si quiere destronar a Belal Muhammad.

Rakhmonov defendió con éxito su condición de máximo aspirante en el UFC 310 de pago por evento celebrado el 7 de diciembre, una fecha que en un principio iba a suponer su primer combate por el título en el mayor escenario de las artes marciales mixtas.

El invicto kazajo vio cómo su oportunidad se esfumaba cuando una lesión descartó a Muhammad, y en su lugar se le encomendó la tarea de frenar las esperanzas de Ian Garry de saltar por encima de él al frente de la cola. Lo consiguió, pero tuvo que superar muchas adversidades para que le levantaran la mano tras cinco asaltos de acción en el T-Mobile Arena.

La naturaleza competitiva de la pelea ha llevado a muchos a diferentes conclusiones, ya sea que Garry es más élite de lo que algunos pensaban o que «Nomad» rindió por debajo de sus posibilidades. Durante un vídeo de reacción al UFC 310 subido recientemente a su canal de YouTube, Page se inclinó por esta última opción.

El ex campeón de Bellator sugirió que el vigente campeón del peso wélter habría disfrutado de una cómoda primera defensa del título frente a la iteración de Rakhmonov que hizo el paseíllo en Las Vegas este pasado fin de semana.

«Shavkat no pudo conseguir nada. La forma física y la resistencia muscular de Rakhmonov definitivamente le defraudaron. Su equilibrio parece estar muy perdido. Definitivamente, éste no ha sido, ni de lejos, el mejor Rakhmonov que hemos visto», afirmó Page. «Aunque lo haya ganado, creo que cualquiera que lo vea le dirá: ‘Sí, puedo vencer a este tipo’.

«No digo que no sea peligroso. Puedes ver que definitivamente es una persona peligrosa. Pero esto no fue bueno. No fue su mejor actuación», continuó Page. «Al cien por cien, este Shavkat de aquí, si hubiera peleado con Belal, Belal se lo hubiera comido, se lo hubiera comido para desayunar».

Si las cosas hubieran sido diferentes en verano, «MVP» podría haber compartido la jaula con Rakhmonov en el último PPV de este año. El londinense fue derrotado por el irlandés en el UFC 303 de junio, lo que le dejó con un balance de 1-1 desde que se unió a la promoción a finales de 2023.

Mientras él y Garry esperan sus respectivas oportunidades para volver a la senda de la victoria en 2025, Rakhmonov no tendrá los ojos puestos en otra cosa que no sea Muhammad y el cinturón de campeón.