Sería un jonrón completo que MJF luchara en el show de aniversario de RevPro, 24 horas antes de AEW All In. Pero seguramente Andy Quildan no luzca quejoso de que el actual Campeón Internacional de la casa Élite vaya a defender su oro en Summer Sizzler el próximo 11 de agosto.

Nunca antes un nombre tan notorio bajo contrato con AEW había sido programado para un evento de RevPro. Y aunque Summer Sizzler no tiene la misma envergadura, por el lado positivo se trata de un show previo, con lo que si muchos seguidores quedan enganchados al producto, hablamos de potenciales espectadores para ese «12 Year Anniversary».

En definitiva, MJF vs. Michael Oku supone uno de los combates más cruciales en la historia de RevPro. Y diría que el más relevante en la carrera de Oku. Sin paliativos.

Sunday August 11th. York Hall, Bethnal Green.



YOUR MAIN EVENT



AEW American Championship*

MJF Vs. MICHAEL OKU



🎟️ https://t.co/JFq5TsXAZ5



*should MJF lose the championship to Templario, this Friday in Mexico, Oku Vs. MJF will go ahead as a non-title bout pic.twitter.com/7fuw8y3PiD