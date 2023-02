Michael Oku ganó el título absoluto de LuchaLibre Barcelona

A lo largo de su trayectoria sobre los rings, iniciada en 2017, Michael Oku ha portado cuatro títulos, todos ellos pertenecientes a la escena británica.

En 2018 se hizo con el Campeonato Battle Pro Wrestling (promotora hoy extinta), oro que conservó durante casi un año. Y casi dos años y medio tuvo alrededor de su cintura el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Crucero RevPro, que unificó con el Campeonato Speed King Southside Wrestling en septiembre de 2020. Mientras, su última conquista hasta ahora dentro del archipiélago fue breve, portando por menos de un mes el Campeonato Británico Indiscutible de Parejas RevPro, junto a Connor Mills (21/08/2021-19/09/2021).

Así que Oku lucía bastante motivado. Como estelar del nuevo show de LuchaLibre Barcelona, LLB vs, IWA II, iba a gozar de la oportunidad de conquistar el título absoluto de la promotora española. Su primera presea fuera de las islas británicas, recordando que cinco años atrás vio truncado su debut por una lesión.

Originalmente programado para enfrentar al campeón, Noah Striker, una grave lesión de este hizo que la correa quedara vacante, y a cambio, se le programara para ir contra Pol Badía, rival de Striker durante la lucha en la que se produjo dicho percance.

Y Oku, en su combate de estreno sobre suelo español, salió victorioso y con el Campeonato Absoluto de LuchaLibre Barcelona bajo el brazo. La compañía reveló durante el evento que Oku batallaría bajo Triple Amenaza contra Badía y un segundo rival, Zozaya. “The OJMO” endosó la cuenta de tres sobre este añadido de última hora para ganar.

After 5 long years to the month of my Spanish Wrestling debut being robbed from me due to a broken wrist, I finally wrestled in 🇪🇸<br/><br/>And I leave the CHAMPION https://t.co/99qZSZJTCD