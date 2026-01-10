Michael Oku: «Aquellas camisetas de John Cena…»

Una de las mayores joyas que el Reino Unido tiene como representante en la lucha libre mundial hoy es Michael Oku. No solo lo demuestra en cada show en su tierra, ya sea en su casa, Revolution Pro Wrestling, o en PROGRESS Wrestling. También lo hace en México con el Consejo Mundial de Lucha Libre, en Estados Unidos con All Elite Wrestling o Ring of Honor, en Japón con New Japan Pro Wrestling o en Alemania con Westside Xtreme Wrestling. Pero todo esto es algo que él jamás hubiera imaginado cuando solo era un joven fan, como señala, entre otros comentarios interesantes, en su reciente entrevista con The Mega Powers Podcast.

► En palabras de Michael Oku

Experiencia en Forbidden Door y el O2 Arena

“Ha sido una experiencia surrealista. Desde finales del año pasado me propuse estar en este show, luchar en Forbidden Door y hacerlo en el O2. Para mí es muy especial porque el O2 fue el primer lugar donde vi lucha libre en vivo, hace 15 años, en 2010, en la época de los ‘guest hosts’ de Raw. Yo estaba en lo más alto del recinto, viendo aquel mar de camisetas naranjas de Cena, siendo solo un niño con una camiseta pirata de la NWA y soñando con que algún día sería increíble vivir algo así. Ni siquiera había empezado mi camino en la lucha, y ahora escuchar mi música, que la gente coree mi nombre, que reaccione conmigo y me muestre cariño… es algo que jamás habría podido imaginar.”

Responsabilidad como referente y representación

“A veces piensas que haces esto solo por ti, porque es tu sueño, pero con el tiempo te das cuenta de que mucha gente está viviendo a través de ti. Sientes una responsabilidad de hacerlo bien por toda esa gente, por la cultura, por todos los que vienen de donde yo vengo. Crecí viendo que en la tele apenas había una persona negra y decíamos: ‘Ese es el nuestro, ese me representa’. Ahora mucha gente me ve a mí como ese primer luchador británico negro en la escena indie y como alguien que lleva esa bandera. Eso es algo muy fuerte para mí.”

Metas y ambiciones futuras

“Mi objetivo es seguir avanzando, dar el siguiente paso, seguir haciendo ruido y ver hasta dónde puedo llegar para captar la atención de la gente. Creo que lo que hacemos como equipo (JetSpeed, con Kevin Knight) es especial, nos inspiramos mucho en parejas heroicas clásicas, y queremos llevarlo a los eventos estelares, ya sea en AEW, en Beyond o donde sea. Vamos a viajar por todo el mundo, mañana mismo volamos a México. Queremos convertirnos en nombres conocidos en todos los hogares. Ese es el objetivo final.”

Control creativo y mantener su identidad

“Para mí es fundamental hacerlo en mis propios términos: salir con mi música, usar el nombre que me dio mi madre y tener control creativo sobre mi dirección. Los luchadores tienen que recordar el poder y la influencia que tienen y aferrarse a ello. Donde sea que vaya, quiero conservar mi nombre y esa libertad creativa para hacer las cosas a mi manera.”

Consejos para los jóvenes luchadores del Reino Unido

“Ahora hay muchas más escuelas de entrenamiento que cuando yo empecé, así que aprovechen eso. Comprométanse de verdad con el entrenamiento y con la industria. Yo no creo en eso de ‘boca cerrada y oídos abiertos’; al contrario, hay que hacer preguntas, ser curioso, porque así es como se aprende. Mantengan la mente abierta, el corazón abierto y el espíritu abierto. Si ponen pasión en esto, yo soy la prueba viviente de que nunca sabes hasta dónde puede llevarte.”

Orígenes en Londres

“Soy de Hackney, cerca de Old Street, por eso siempre me anuncian como ‘de Old Street, Londres’. Crecí allí antes de que se gentrificara, cuando era un sitio duro, oscuro, sin cafeterías modernas, solo un par de tiendas de bagels. Soy un chico de Londres de verdad, he visto esa zona en todas sus etapas.”

Su mentor: Speedball Mike Bailey

“Mi mayor mentor es Speedball Mike Bailey. He hecho equipo con él varias veces, tanto en Zero Hour como en Rev Pro, y me ha enseñado muchísimo sobre cómo construir combates, cómo contar historias y cómo hacer un gran combate dramático. Ahora tenerlo literalmente en mi esquina, poder darle el relevo y contar con su apoyo, es algo increíble para mí.”