Michael Morales quiere darle una paliza a Ian Machado Garry

Michael Morales tiene varios objetivos para su carrera en la UFC, entre ellos convertirse en campeón y «darle una paliza» a Ian Machado Garry.

Así es. A pesar de tener una pelea importante programada para este sábado, Morales no teme dejar claro que quiere pelear contra Machado Garry. La estrella ecuatoriana sabe que esa pelea probablemente no se concrete pronto, pero espera que finalmente se concrete.

«He pedido muchas veces pelear con él, y ahora que está entre los 10 mejores, podría ser difícil que nos dejen pelear. A pesar de haber perdido, sigue siendo un prospecto para la UFC, así que estoy seguro de que quiere pelear con los mejores, igual que yo. No creo que nos dejen pelear ahora, pero si se presenta la oportunidad, quiero darle una paliza. Quiero pelear con él pase lo que pase. Simplemente tengo que esperar la oportunidad. Ahora mismo, solo peleo contra quien me pongan enfrente . No importa quién sea».

Morales (17-0 MMA, 5-0 UFC) se enfrenta al ex aspirante al título de la UFC Gilbert Burns (22-8 MMA, 15-8 UFC) en un evento principal a cinco asaltos en UFC Fight Night 256, que se celebra en el UFC Apex de Las Vegas. Es el primer evento principal de la UFC para Morales y, sin duda, la pelea más importante de su joven carrera.

Aunque dejó claro que quiere pelear contra Machado Garry, Morales asegura estar completamente concentrado en Burns. «Durinho» quizá lleve una racha de tres derrotas, pero Morales aún cree que Burns tiene una habilidad y un hambre de élite. Puede que sea el favorito e invicto al llegar a la pelea, pero Morales no se dejará llevar por eso.

«Estar invicto no me presiona ni me asusta. Al contrario, me motiva a trabajar más duro. Nunca se sabe qué nos deparará el mañana en la jaula. Nada está decidido. Hay que ganar la pelea peleando. Quien se prepare bien, peleará bien. Es cuestión de trabajar duro. Gilbert es un peleador que viene de una derrota, así que es un león que espera su oportunidad y no piensa desperdiciarla. Yo soy igual. Ambos ansiamos la victoria. Él quizás pelea para que no lo despidan de la compañía, y yo porque quiero ascender en el ranking y seguir avanzando hacia el cinturón. Todos necesitamos esta oportunidad».